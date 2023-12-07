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Başkan Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Miçotakis ile görüştü! İmzalar atıldı: İşte Atina Bildirgesi

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, "6 yıl aradan sonra Atina'da olmaktan mutluyuz." dedi. Başkan Erdoğan, Sakelaropulu'nun ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. İki ülke arasında "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi"ni imzaladı. Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu Atina Bildirgesi'ne göre iki ülke, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacak. Öte yandan Türk Eximbank, Export Credit Greece ile genel işbirliğine yönelik mutabakat zaptı da imzaladı.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 00:45 Güncelleme 07 Aralık 2023, 16:16
Başkan Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Miçotakis ile görüştü! İmzalar atıldı: İşte Atina Bildirgesi

6 yılın ardından Türkiye - Yunanistan ilişkileri yeniden ivme kazanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle Yunanistan'a resmi ziyarette bulunuyor.

KAPIDA KARŞILADI

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Beşinci Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezinde resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan, Sakelaropulu ile görüşmeye geçmeden önce yaptığı konuşmada, 6 yıl aradan sonra Atina'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün geniş bir bakanlar heyetiyle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı görüşmeler yapacaklar. Tabii hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır."

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Sakelaropulu basına kapalı görüşmeye geçti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Türkiye ile mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmelerinin her zamankinden daha elzem olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

Sakelaropulu, görüşme öncesi Başkan Erdoğan'la basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yıl ülkelerimizde yaşanan trajediler gösterdi ki dayanışma hissi ve zor şartlarda destek, iki halkı birleştiren ortak özellik." dedi.

Bu durumun, ikili ilişkilerdeki işbirliğinin derinleştirilmesi, gerginlikleri bertaraf edecek iklimin oluşturulması ve karşılıklı siyasi irade için güçlü temel oluşturduğuna işaret eden Sakelaropulu, "İki ülkenin işbirliği içerisinde beraber çalışması ve olumlu hava içerisinde barışa, refaha, uluslararası hukuka saygı bazında bütün bu değerleri daha ileriye götürmemiz çok açık şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan ile Türkiye'nin mevcut olan bu ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi her zamankinden daha elzem." ifadesini kullandı.

Çeşitli hususlarda iki ülkenin farklı yaklaşımları bulunduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Sakelaropulu, "Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, işbirliğini yürütebilmek sanırım bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeylere götürebilecektir." şeklinde konuştu.

Sakelaropulu, ilişkilerde yapıcı iklimin korunması ve buna yatırım yapılmasının önemine dikkati çekerek, "Bugün 6 yıl aradan sonra Yunanistan'da olmanızın bu olumlu ruhu yansıttığına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Bu düşüncelerle dost Türk halkına refah ve barış temenni ediyorum, 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Toplantısı çerçevesinde yapıcı görüşmeler diliyorum." ifadesini kullandı.

MİÇOTAKİS İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

ATİNA BİLDİRGESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi"ni imzaladı.

İşte Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, kendi Hükümetlerini temsilen (müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır), 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da, iyi niyet ve iş birliği ruhu içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısına başkanlık etmiş olup,

PP1. İki ülke Hükümetleri arasında yenilenen iş birliği iradesini tanıyarak;

PP2. İki komşu ülke arasındaki bağların bölgenin refahını ve dinamizmini önemli ölçüde arttırma potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek;

PP3. Dostluk ve karşılıklı güven ortamında her iki toplumun yararı için ortaklaşa çalışmaya devam etme ihtiyacını vurgulayarak;

PP4. Mevcut kurumsal mekanizmalar aracılığıyla ikili ilişkileri yoğunlaştırmayı amaçlayarak;

PP5. İyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla, her iki Tarafın da mevcut ve gelecekteki zorluklar karşısında birbirlerinin hukuki pozisyonlarına halel getirmeksizin dayanışma ruhunu geliştireceklerini vurgulayarak;

PP6. Söz konusu olumlu atmosferi ve gündemi teşvik etmek amacıyla, her iki Tarafın da sonuç odaklı bir yaklaşımla her düzeyde ziyaret teatisini teşvik edeceğinin altını çizerek;

PP7. Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel amaçları ve uluslararası hukukun evrensel olarak kabul edilen ilkeleri arasında uluslararası barışın korunması ve devletler arasında dostane iş birliğinin yer aldığını anımsayarak;

PP8. Dostane ilişkileri, karşılıklı saygıyı, barış içinde bir arada yaşamayı ve anlayışı geliştirmeye ve aralarındaki her türlü anlaşmazlığı barışçıl yollarla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye kararlı olarak;

PP9. Özellikle ihtilaflı durumlardan ve olası tırmanmadan kaçınılmasının vurgulanması suretiyle, ikili ilişkilerin başarılı bir şekilde yönetilmesi için her düzeyde etkili iletişim kanallarının ve mekanizmalarının öneminin altını çizerek;

PP10. Her iki Tarafın da ilişkilerine, ekonomik alanda iş birliğinin arttırılması ve toplum düzeyinde bağların derinleştirilmesi, böylece iki komşu halkın refahına ve barış içinde bir arada yaşamasına katkıda bulunulması hedefiyle yaklaşacaklarını vurgulayarak, ayrıca bu amaçla, Ortak Eylem Planı aracılığıyla ekonomik ve ticari konularda pozitif gündemin teşvik edilmesinde kaydedilen önemli ilerlemeyi göz önünde bulundurarak, iki tarafın ilave iş birliği konularını araştıracaklarının altını çizerek;

Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır:

OP1. Taraflar, aşağıda kayıtlı sütunlar temelinde devamlı, yapıcı ve anlamlı istişarelerde bulunmayı kabul ederler:

(a) Siyasi Diyalog:
- ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında,
- İstikşafi/İstişari görüşmeler;

(b) Geliştirilmiş Ortak Eylem Planı kapsamında, ticaret-ekonomi, turizm, ulaştırma, enerji, inovasyon, bilim ve teknoloji, tarım, çevre koruma, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim, spor ve ortaklaşa kararlaştırılacak diğer alanlarda ortak çıkarlara yönelik adımları içeren, önemli ve somut çıktılar elde etmek, gündemi yapılandırılmış bir şekilde düzenlemek ve yeni maddelerle devamlı güncellemek amacıyla Pozitif Gündem;

(c) Yersiz gerginlik kaynaklarının ve bunlara ilişkin risklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak, askeri alandaki tedbirleri de içeren Güven Artırıcı Önlemler.

OP2. Taraflar, söz konusu Bildirge'nin lafzını ve ruhunu zayıflatacak, itibarsızlaştıracak veya bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden sarfınazar etmeyi taahhüt ederler.

OP3. Taraflar, aralarında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı, doğrudan istişare yoluyla veya Birleşmiş Milletler Şartı'nda öngörülen, ortaklaşa belirlenecek diğer yollarla dostane biçimde çözmek için gayret göstereceklerdir.

İşbu Bildirge, uluslararası hukuk uyarınca Taraflar için bağlayıcı bir uluslararası anlaşma teşkil etmez. İşbu Bildirgenin hiçbir hükmü Taraflar için yasal haklar veya yükümlülükler yarattığı şeklinde yorumlanamaz.

Atina'da, 7 Aralık 2023 tarihinde, Yunanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak, tüm metinler eşit derecede sahih olmak üzere düzenlenmiştir. Yorum farklılığı halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

Öte yandan Türk Eximbank, Export Credit Greece ile genel işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eş başkanlıklarında bugün Atina'da gerçekleştirilen Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı esnasında, Türk Eximbank ile Yunanistan'ın ihracat destek kuruluşu Export Credit Greece arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Söz konusu mutabakat zaptı ile karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra iki ülke firmalarınca üçüncü ülkelerde üstlenilecek işlemlere ortak finansman, sigorta, garanti ve reasürans vasıtasıyla destek sağlanması imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

Açıklamada, 2 kuruluş arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için genel bir çerçeve çizen mutabakat zaptının ileriki dönemde iki kuruluş arasında gündeme gelecek somut işbirliklerinin temelini oluşturması açısından önem teşkil ettiği vurgulandı.

Başkan Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.

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BAŞKAN ERDOĞAN ATİNA'DA

Başkan Erdoğan,özel uçak "TUR" ile saat 11.30'da Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı.



Başkan Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

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İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINACAK

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

BİRÇOK ANLAŞMANIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

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