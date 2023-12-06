MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bögesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medyada paylaştığı mesajta şu ifadeler yer aldı:
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bögesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medyada paylaştığı mesajta şu ifadeler yer aldı:
Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.