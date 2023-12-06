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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bögesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 10:02 Güncelleme 06 Aralık 2023, 10:02
MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bögesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medyada paylaştığı mesajta şu ifadeler yer aldı:

Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

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