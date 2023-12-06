Uluslararası uyuşturucu ticaretine İstanbul’da darbe: Kırmızı bültenle aranan elebaşı Shaun Monaghan yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere'nin kuzey doğu bölgesinde uyuşturucu ticareti yapan ve 4 Aralık'ta İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü elebaşı Shaun Monaghan'ın, İstanbul'da düzenlenen Kafes-16 operasyonuyla yakalandığını duyurdu.



#İngiltere tarafından,

🟥İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN İstanbul'da yapılan "KAFES -16" Operasyonuyla yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/F4p6HhfFGD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 6, 2023

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelenin artarak devam edeceğini ve hiç birine "göz açtırmayacaklarını" belirtti.

Suç örgütü elebaşı Monaghan'ın 25 Ekim'de Türkiye'ye geldiğinin belirlendiğini bildiren Yerlikaya, "4 Aralık günü hakkında kırmızı bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde Fatih'te bir otelde yapılan Kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.