Katar’da Erdoğan etkisi! Alman Cumhurbaşkanı Steinmeir’e uçak kapısı Başkan Erdoğan’a resmi tören

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan uçaktan inerken kendisine çiçekler verildi.

TEMIM'DEN RESMİ TÖREN

Katar Emiri Al Sani de Lusail Sarayı'na gelişinde Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.