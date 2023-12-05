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Katar'da Erdoğan etkisi! Alman Cumhurbaşkanı Steinmeir'e uçak kapısı Başkan Erdoğan'a resmi tören

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya genelinde yürüttüğü diplomasi ve kurduğu ikili ilişkiler her yerde kendisini gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Katar ziyareti sırasında dakikalarca uçak kapısında bekletilmesi akıllardaki yerini korurken Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretinde resmi törenle ve çiçeklerle karşılanması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 11:16 Güncelleme 05 Aralık 2023, 11:19
Katar’da Erdoğan etkisi! Alman Cumhurbaşkanı Steinmeir’e uçak kapısı Başkan Erdoğan’a resmi tören

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan uçaktan inerken kendisine çiçekler verildi.

TEMIM'DEN RESMİ TÖREN
Katar Emiri Al Sani de Lusail Sarayı'na gelişinde Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI UÇAK KAPISINDA BEKLETİLMİŞTİ
Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in geçtiğimiz hafta çıktığı Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da uçakta yarım saat bekletilmişti.

Söz konusu haber Alman medyasında yer almış Steinmeier eleştirilmişti. Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği anlar sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.

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