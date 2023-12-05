SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Özgür Özel'in "kadınlar" üzerinden giriştiği algısı patladı! Başkan Erdoğan rakamlarla açıklamıştı... Aile kavramından rahatsız oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altındaki CHP Genel Başkanı Özgür Özel asılsız iddialarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Özgür Özel, AK Parti'nin ve Başkan Erdoğan'ın kadınlara "Senin yerin evdir senin ekonomiyle çevreyle işin yoktur" mesajı verdiğini iddia etti. Özel'in algısı Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı paylaşımdaki verilerle çürütüldü. Öte yandan Özgür Özel "aile" kavramından da rahatsız oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 15:45 Güncelleme 05 Aralık 2023, 16:15
Özgür Özel’in kadınlar üzerinden giriştiği algısı patladı! Başkan Erdoğan rakamlarla açıklamıştı... Aile kavramından rahatsız oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır oturduğu koltuğu Özgür Özel kaptı.

Genel Başkan ne kadar Özgür Özel olsa da koltuk Ekrem İmamoğlu vesayeti altında. Ekrem İmamoğlu ile çekişmeye başlayan ve 'emanetçi tavşan' konumuna düşen Özgür Özel her fırsatta Başkan Erdoğan'ı hedef alıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A "KADIN HAKLARI" ÜZERİNDEN SALDIRDI
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti'nin ve Başkan Erdoğan'ın kadınlara "Senin yerin evdir senin ekonomiyle çevreyle işin yoktur" mesajı verdiğini iddia etti.

Özel şunları söyledi:

"AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kadınlara verilen mesaj: 'senin yerin evdir, ailedir. Ekonomi, dışişleri, çevre senin işin değildir. Biz şunu söylüyoruz; Hayatın yarısı kadındır yarısı erkektir ve bu toplum eşittir"

AİLE KAVRAMINDAN RAHATSIZ OLDU
Konuşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın adından rahatsızlığını da dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim iktidarımızda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adı "Kadın ve Eşit Temsil Bakanlığı" olacaktır." dedi.

Aile kavramının Özel'i rahatsız etmesi tepkilere neden olurken Özel'in "Eşitlik" kelimesinin arkasına sığınarak LGBT'ye göz kırptığı yorumları yapıldı.

ERDOĞAN'IN O PAYLAŞIMI AKILLARA GELDİ
Özel'in AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın "Kadınlar görmezden geliniyor" algısı Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı paylaşımdaki verilerle çürütüldü.

Başkan Erdoğan söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"İBB adaylığımızdan beri imtiyazlarını kaybetmek istemeyen çevrelerin kara propagandalarının hedefi olduk. Göreve gelirsek kadınların haklarını kısıtlayacağımızı, kazanımlarını ellerinden alacağımızı, hayat tarzlarına müdahale edeceğimizi söylediler.

Peki, biz ne yaptık?

Bırakın geri plana itmeyi, kadınlara yönelik pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdik.

Kadınların özgürlük, çalışma, istihdam ve temsil alanlarını genişlettik, hiç kimsenin yaşam biçimiyle ilgilenmedik. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik. ŞÖNİM, kadın konukevi, KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamalarla ihtiyaç duydukları her an kadınların yanında olduk. İstihdamdaki kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık.

Siyasette kadın temsil oranını her yıl sürekli artırdık.

28'inci dönemde 50 milletvekiliyle en fazla kadın milletvekili olan partiyiz. Bize kadın hakları konusunda nutuk çekenler ise ikna odalarından iş hayatına kadar kadınlara her türlü zulmü, baskıyı yaptılar.

"Bir metrelik bez parçası" diyerek hakaret ettikleri başörtüsüne yönelik yasaklar sürsün diye mahkeme kapılarında nöbet tuttular.

Ne bölücü terör örgütünün dağa kaçırdığı kız çocuklarıyla ilgili ne de alçakça katlettiği kadınlarla ilgili tek kelime bile etmediler. Aynı nobran tavırlarına bugün de devam ediyorlar ama yine başarılı olamayacaklar. Bu korku ve baskı siyaseti, kadınların iradesine zincir vuramayacak..."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: CHP’li Özgür Özel’den ittifakı reddeden İYİ Parti’ye yanıt! Akşener’e ’toplumsal taban’lı rest
Başkan Erdoğan’dan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Özgür Özel’in kadınlar üzerinden giriştiği algısı patladı! Başkan Erdoğan rakamlarla açıklamıştı... Aile kavramından rahatsız oldu
SON DAKİKA