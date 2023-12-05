Özgür Özel'in "kadınlar" üzerinden giriştiği algısı patladı! Başkan Erdoğan rakamlarla açıklamıştı... Aile kavramından rahatsız oldu

Aile kavramının Özel'i rahatsız etmesi tepkilere neden olurken Özel'in "Eşitlik" kelimesinin arkasına sığınarak LGBT'ye göz kırptığı yorumları yapıldı.
ERDOĞAN'IN O PAYLAŞIMI AKILLARA GELDİ
Özel'in AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın "Kadınlar görmezden geliniyor" algısı Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı paylaşımdaki verilerle çürütüldü.
Başkan Erdoğan söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
"İBB adaylığımızdan beri imtiyazlarını kaybetmek istemeyen çevrelerin kara propagandalarının hedefi olduk. Göreve gelirsek kadınların haklarını kısıtlayacağımızı, kazanımlarını ellerinden alacağımızı, hayat tarzlarına müdahale edeceğimizi söylediler.
Peki, biz ne yaptık?
Bırakın geri plana itmeyi, kadınlara yönelik pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdik.
Kadınların özgürlük, çalışma, istihdam ve temsil alanlarını genişlettik, hiç kimsenin yaşam biçimiyle ilgilenmedik. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik. ŞÖNİM, kadın konukevi, KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamalarla ihtiyaç duydukları her an kadınların yanında olduk. İstihdamdaki kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık.
Siyasette kadın temsil oranını her yıl sürekli artırdık.
28'inci dönemde 50 milletvekiliyle en fazla kadın milletvekili olan partiyiz. Bize kadın hakları konusunda nutuk çekenler ise ikna odalarından iş hayatına kadar kadınlara her türlü zulmü, baskıyı yaptılar.
"Bir metrelik bez parçası" diyerek hakaret ettikleri başörtüsüne yönelik yasaklar sürsün diye mahkeme kapılarında nöbet tuttular.
Ne bölücü terör örgütünün dağa kaçırdığı kız çocuklarıyla ilgili ne de alçakça katlettiği kadınlarla ilgili tek kelime bile etmediler. Aynı nobran tavırlarına bugün de devam ediyorlar ama yine başarılı olamayacaklar. Bu korku ve baskı siyaseti, kadınların iradesine zincir vuramayacak..."