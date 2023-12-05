Özgür Özel'in "kadınlar" üzerinden giriştiği algısı patladı! Başkan Erdoğan rakamlarla açıklamıştı... Aile kavramından rahatsız oldu

Genel Başkan ne kadar Özgür Özel olsa da koltuk Ekrem İmamoğlu vesayeti altında. Ekrem İmamoğlu ile çekişmeye başlayan ve 'emanetçi tavşan' konumuna düşen Özgür Özel her fırsatta Başkan Erdoğan'ı hedef alıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A "KADIN HAKLARI" ÜZERİNDEN SALDIRDI Partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti'nin ve Başkan Erdoğan'ın kadınlara "Senin yerin evdir senin ekonomiyle çevreyle işin yoktur" mesajı verdiğini iddia etti.

Özel şunları söyledi:

"AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kadınlara verilen mesaj: 'senin yerin evdir, ailedir. Ekonomi, dışişleri, çevre senin işin değildir. Biz şunu söylüyoruz; Hayatın yarısı kadındır yarısı erkektir ve bu toplum eşittir"

AİLE KAVRAMINDAN RAHATSIZ OLDU

Konuşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın adından rahatsızlığını da dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim iktidarımızda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adı "Kadın ve Eşit Temsil Bakanlığı" olacaktır." dedi.