SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: MSB duyurdu: Haftanin'de hain temizliği! 2 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi" denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 15:59 Güncelleme 05 Aralık 2023, 16:19
Son dakika: MSB duyurdu: Haftanin’de hain temizliği! 2 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: CHP’li Özgür Özel’den ittifakı reddeden İYİ Parti’ye yanıt! Akşener’e ’toplumsal taban’lı rest
Başkan Erdoğan’dan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Özgür Özel’in kadınlar üzerinden giriştiği algısı patladı! Başkan Erdoğan rakamlarla açıklamıştı... Aile kavramından rahatsız oldu
SON DAKİKA