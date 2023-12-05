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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 14.30'da Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 15:01 Güncelleme 05 Aralık 2023, 15:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar’dan ayrıldı

Başkan Erdoğan'ı Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Keşir, Derya Ayaydın, MHP milletvekilleri Abdurrahman Başkan ile Naci Şanlıtürk, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'dan ayrıldı.

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