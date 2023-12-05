FETÖ’nün medya yapılanması davasında yargılanan Nazlı Ilıcak’a şok! Yeniden cezaevine girdi

FETÖ'nün medya yapılanması içinde yer aldığı için yargılanan Nazlı Ilıcak, 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı'nın şikayeti sonucu yargılandığı davada aldığı cezanın onanmasıyla cezaevine girdi. 2 YIL 6 AY CEZA ALDI

Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı, Nazlı Ilıcak'ın 2016 yılında kapatılan Özgür Düşünce isimli internet sitesine yazdığı bir yazı nedeniyle şikayetçi olmuş ve Nazlı Ilıcak hakkında 'İftira' suçundan dava açılmıştı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ilıcak, 19 Nisan 2022 tarihinde 'iftira' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası onanan Nazlı Ilıcak'ın dün Sakarya 1. Nolu Cezaevi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Ilıcak'ın avukatı Kemal Ertuğ Derin, "Normalde açık cezaevine alınması gerekiyordu. Ancak 'casusluk' suçlamasından denetimli serbestliği devam ettiği için kapalı cezaevine girdi, yaklaşın 3 hafta kadar kapalı cezaevinde kalması bekleniyor. Ardından açık cezaevine geçerek denetimli serbestlikle ayrılacak. Normalde bu suçun yatarı yok ancak başka bir suçtan denetimli serbestliği olduğu için böyle oldu. Şu an kendisi Sakarya 1 No'lu Cezaevinde" açıklamasında bulundu.