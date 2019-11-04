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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 20:44

'nün medya yapılanmasına ilişkin davada flaş karar! , Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak...

'nün medya yapılanmasına ilişkin davada karar açıklandı. beraat ettirilirken Nazlı Ilıcak'a 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliyelerine karar verildi.

FETÖ’nün medya ayağı hakkında flaş karar!

'nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve 'ın aralarında bulunduğu 6 sanık ile ilgili görülen davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Altan'ın beraatine karar verirken Ilıcak'u 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan'ı ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına yönelik görülen davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın aralarında bulunduğu 6 sanık ile ilgili kararını verdi.

Mehmet Altan'ın beraatine karar veren mahkeme Nazlı Ilıcak'ı 'örgüte yardım etme' suçundan 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan'ı 'örgüte yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, sanıklardan Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in 'örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl 15 ay hapis ile cezalandırılmasını hükmetti. Yine sanıklardan Şükrü Tuğrul Özşengül'ü ise 'örgüt üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesine hükmeden heyet, diğer üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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