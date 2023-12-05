Yasa dışı bahis ve kumara geçit yok! Yurt genelinde eş zamanlı Mengene - 2 operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; 8.771 ekip, 27.328 personelin katılımıyla düzenlenen "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik yapılan Mengene-2 Operasyonunda; çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyual medya hesapları üzerinden duyurdu.



"OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.



İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı;



Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "MENGENE-2 OPERASYONUNDA"

1️⃣8️⃣ kişi göz altına alındı,

1️⃣2️⃣4️⃣ şahıs hakkında adli işlem,

1️⃣6️⃣3️⃣ kişi hakkında idari işlem yapıldı❗

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; 8.771 ekip, 27.328 personelin katılımıyla düzenlenen "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik yapılan Mengene-2 Operasyonunda;

❌Yasadışı Bahis uygulamasında;

4️⃣ yasa dışı bahis oynatılan işyerinde,

2️⃣5️⃣ yasa dışı Bahis Oynatan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

5️⃣9️⃣ şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak 232.767 TL para cezası uygulandı.

❌12.683 işyeri ile deniz araçları ve 262 dernekte yapılan Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulamasında;

1️⃣8️⃣ şahıs gözaltına alındı,

9️⃣9️⃣ şahıs hakkında adli işlem,

1️⃣0️⃣4️⃣ şahıs hakkında idari işlem yapılarak 1.114.093 TL para cezası uygulandı,

9️⃣5️⃣ umuma açık işyerine idari işlem yapıldı, 8 işyeri kapatıldı.

Mengene-2 Operasyonunda ayrıca;

📌 4 adet av tüfeği,

📌10 adet ruhsatsız tabanca,

📌5 adet kurusıkı tabanca,

📌 2 adet tombala makinesi,

📌 4 adet kumar/oyun makinesi,

📌 67.675 TL para, muhtelif miktarda döviz,

📌 Muhtelif miktarda eroin, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi❗️

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun 🇹🇷

ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA YASA DIŞI BAHİSÇİLERE VE KUMAR OYNATANLARA KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK❗️