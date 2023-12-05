Celal Şengör sözde çevrecileri bombaladı: "Maden açılmasın diyen zır cahildir!"





Şengör, "Yan taraftaki köy manzarasını kaybediyormuş, bana ne. Ama 'Bana ne' diyemiyorsunuz. Adamcağızın da hakkı güzel bir yerde oturmak. Kardeşim sen güzel bir yerde oturmak istiyorsun fakat şu alternatifler de var, sana senin çocuğuna faydalı olacak sana faydalı olacak. Bu alternatifleri istemez misin? Efendim, "Madencilik doğayı tahrip eder" diyen adamı kovacaksın. Bakın önde gazeteciler oturuyor, ben bunlara diyorum ki; bu çevreciler zır cahil grubu, kovun bunları diyorum. Biz bunu yapamayız biz gazeteciyiz diyorlar. İlber Ortaylı bir laf söylemişti hatırlıyor musunuz? Cahille sohbeti kestim diye. Yerden göğe kadar haklı adam. Çevrecilerin haklı oldukları pek çok yer var ama çevreci nasıl çevreci ona bakacaksınız. Ben çevreciyim ben avukatım, ben çevreciyim ben işletmeciyim, defol git diyeceksin." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İTHAL ETTİĞİ MADENLERİN DEĞERİ 98 MİLYAR DOLAR"



Prof. Dr. Güven Önal, "Maden hakkında kötü veya bizleri yadırgatan yayınlar oluyor, madene karşı çıkılıyor. İnanın ki bunların hepsi Türkiye'nin daha güçlü olmasını istemeyen çevrelerce yapılan yayınlardır. Bunları da böyle kabul edin." dedi.

"Her türlü yatırımda bir yer seçme vardır, en uygun yeri seçmek bir tek maden yatırımında yok" diyen Önal, "Çünkü maden neredeyse orada işlemek zorundasıız. Bazen madenler, ormanlık alanda oluyor, bazen dağın tepesinde, bazen merada oluyor. Yerini değiştirme şansımız yok, o zaman şu ortaya çıkıyor, madeni işletmeyecek miyiz? Tabi ki işleteceğiz çünkü bugün Türkiye'nin 2022 yılında Türkiye'de olup da ithal ettiği, işletmediği yahut yeterli boyutta işletemediği için, ithal ettiği madenlerin değeri 98 milyar dolar. Türkiye'nin cari açığı bundan daha az. Cari açığın üzerinde. Madenlerimizi işletirsek, üretirsek, o ithalatı yapmayacağız. Türk halkının refahı artacak. Diyelim ki, orman sahasında bir maden var, dikkatinizi çekeyim, madenlerin oluşumu minimum 500 milyon yıl, milyar yıllarda oluşur. Halbuki maden üretildikten sonra tekrar rehabilite edip bir orman yapacaksanız Anadolu'da bunun süresi 15-20 yıl. Aynı ormanı bu sürede geri getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu konudaki her türlü tartışmayı ben çok yersiz buluyorum. Madenimiz oradaysa bunu işleyeceğiz. Rehabilitasyon dediğimiz olay, madeni işlettikten sonra orayı tekrar doğaya kazandırmak. İşlediğiniz alan bir ormansa tekrar orman haline getirmek." şeklinde konuştu.