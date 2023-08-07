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Akbelen provokatörlerinin dosyaları kabarık: 70 ayrı suçtan sabıkaları var!

Muğla Akbelen'de sözde çevre hassasiyetiyle maden çalışmalarına taş koymak isteyen provokatörlerin, sicili kabarık çıktı. Güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve eylemler sırasında gözaltına alınanların tamamının özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldikleri belirlendi. Gözaltına alınan bazı kişilerin, terör örgütü üyesi olmak da dahil toplam 70 ayrı suçtan sabıkaları olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 08:08 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 08:50
Akbelen provokatörlerinin dosyaları kabarık: 70 ayrı suçtan sabıkaları var!

Muğla Akbelen'de 12 gündür yasa dışı eylem yapan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren eylemcilerin suç dosyası kabarık çıktı.

ŞEHİR DIŞINDAN GELDİLER
24 Temmuz'dan bu yana aşırı sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve bölgeye gelen vatandaşları provoke ettikleri de gözlenen toplam 41 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların tamamına yakınının Milas dışından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldikleri belirlendi.

TERÖRLE İLTİSAKLI PROVOKATÖRLER
Gözaltınna alınanlardan bazılarının silahlı terör örgütü DHKP/C, MLKP üyesi olmanın dışında terör örgütü propagandası yapma, yasadışı toplantı, gösteri ve yürüyüşlere katılma ve çocuk istismarı, uyuşturucu, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi gibi suçlardan toplam 70 ayrı suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ UYARDI
Güvenlik güçleri, bu ve benzeri kişilerin farklı illerden sözde çevreci eylemlere katılmak için Akbelen'e geldikleri, provokasyon yaparak, diğer vatandaşları suça teşvik ettiklerini belirledi.

Güvenlik güçleri, vatandaşlara "Bu tür kişilerin oyunlarına gelinmemesi", konusunda uyarıda bulunuyor.

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