Fon vurgununda yeni gelişme! Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Ben bu hallere düşecek adam mıydım? İşte Seçil Erzan’ın 6 kişilik ekibi

"ÇOK GERGİN ARAMAZ DEĞİL Mİ KİMSEYİ?" Dava dosyasındaki bilgilere göre bu sesli not Okan Turan tarafından Seçil Erzan 'a gönderildi. Erzan bu ses kaydı üzerine, "Ne yapacağız Okan. Çok üzülüyorum" şeklinde mesaj atarken, Okan Turan ise, "Uğraşacağız biraz. Sakinleştireceğiz" diyerek Erzan'ı teskin ediyor. Erzan devamında, "Çok gergin. Aramaz değil mi kimseyi?" diyerek tedirginliğini gösteriyor. "ABLACIM NEDİR DURUM ÇOK GERİLDİ BİZİMKİ" Ses kaydının öncesinde de Okan Turan'ın paraları alabilmek için Erzan'la 8- 9 ve yine 10 Mart'ta yaptığı mesajlaşmalarda, Erzan'ın ödeme yapacağına ilişkin erteleyen ifadeleri dikkat çekiyor. İşte Okan Turan'la Seçil Erzan arasında geçen mesajlaşma trafiği: O.T: Ablacım nedir durum. Çok gerildi bizimki! ( Arda Turan 'ı kastediyor) S.E: Okan ben de artın inan deliriyorum. Çok sinirlerim bozuldu. Ben de bekliyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Gelsin hemen arayacağım seni. Biliyorum yemin ederim ölmek istiyorum ben artık.





O.T: Tamam ablacım sen de sakin ol. Olur böyle.

S.E: Ne olur sakinleşsin ben de aklıselim çözeyim şu işi. Bittim artık Okan insanlıktan çıktım.

O.T: Ben biraz konuşurum. Sen de sakin ol. Olur böyle şeyler. İdare edeceğiz. Ödeme yapamadı ona gergin. Sakin ol sen de.



S.E: Olmuş bitmiş işi mahvedeceğim. Ölmek istiyorum. İyi ki varsın. Çok kötü konuştu benimle. Bittim artık. Yerin dibine girdim. Hayatımı riske attım inan. Yanlış bir şey yapmasın ben bitirene kadar.



O.T: Tamam sen onu boşver düşünme onu. Geçen hafta bana da öyleydi. Sen düşünme onu valla. Sen işine konsantre ol. Ya merak etme sen geçince siniri toplanır her şey. Güven bana iyi misin abla nasılsın?

S.E: İyi değilim ablacım. Ağabeyin de çok gergin yazıyor. Korkmaya başladım. Psikolojim iyice bozuldu. Dayanamıyorum.



"PARA GELİR Mİ BUGÜN EN AZINDAN GAZINI ALIRIZ"

O.T: Abla nasılsın var mı bir gelişme. Sordu bizimki. İyi misin ablacığım?

S.E: Değilim, bekliyorum ve Arda çok gergin.



O.T: Bana da gergin. Aynı durumdayız. İhtimal var mı bugün.(Para gelme ihtimalini soruyor) En azından kendine gelir gazını alırız, bir rahatlar.

S.E: Var ablacığım var. Olmasa kendimi yer bitirirdim.

O.T: Kıyamam sana, sıkma canını. İdare edeceğiz abla. Beni zaten bugün hiç çıkarmadı. 'Otur evinde bekle. Haber gelecek' dedi. Öyle duruyorum ben de.



O.T: Var mı Umut abla

S.E: Çok ağır şeyler yazıyor.