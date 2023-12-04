Fon vurgununda yeni gelişme! Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Ben bu hallere düşecek adam mıydım? İşte Seçil Erzan’ın 6 kişilik ekibi

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın "Yüksek gelirli fon" adı altında yaptığı vurgunla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
13.9 milyon doları elden verdiği bu paranın anca 6.4 milyon dolarını geri alabilen Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan, 7.5 milyon dolarla en çok para kaptıran isimlerin başında geliyor.
Turan'ın Seçil Erzan'a parasını alamaması üzerine para alışverişinde aracılık eden kardeşi Okan Turan'a Erzan'la ilgili gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı. Okan Turan, ağabeyinin gönderdiği ses kaydını Seçil Erzan'a iletti.
"KONU KAPANMIŞTIR"
Kardeşi Okan Turan aracılığıyla Erzan'dan ödeme için haber bekleyen ama hep olumsuz cevap alan Arda, kardeşine gönderdiği 10 Mart tarihli ses kaydında şu ifadeleri kullanıyor: "Abicim şimdi ben çok konuşuyorum diye hani böyle söylendim.
Söylendim diye o biraz fazla hani böyle idare et. İdare et. Biz söyleniyoruz. Söyleniyoruz. O, 'He' diyor. Ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım. Anladın mı. O benim için bitmiştir. Konu da kapanmıştır.
"BEN ONA NE YAPACAĞIMI GÖSTERECEĞİM"
Bu işleri toparlayacağım. Senden ricam konuş onunla. Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben… Ben çok kötü yapacağım. Ben bu hallere düşecek adam değildim. Ben o kadar söylüyorum. Ben biraz fazla konuştuk çünkü fazla böyle. Ha şöyle olur, böyle olur. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim."