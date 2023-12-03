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Karar Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdam edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 01:22 Güncelleme 04 Aralık 2023, 01:34
Karar Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdam edecek

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

Buna göre adaylar, 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden başvurularını yapabilecek.

Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklerle ilgili bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

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