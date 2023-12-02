Seçil Erzan’ın o görüntüleri ile ilgili ilk kez konuştu: Çaresiz, ağlamaklı, intihar düşüncesi içerisinde berbat bir durumdaydı

Banka müdürü Seçil Erzan'ın tutuklandığı dolandırıcılık olayıyla ilgili, Erzan verdiği ifadede tehdit edildiğini söylemişti. Erzan'ın tehdit altında çekildiği öne sürülen videonun detayları ortaya çıktı. Mojitaba Hakani tarafından çekilen video ile ilgili avukatı açıklama yaptı. Avukat Sabih Sorucu, yaptığı açıklamada videonun 7 Nisan 2023 tarihinde Çorlu'da çekildiği ve videonun tehdit altında değil Seçil Erzan'ın evinin önünde çekildiğini söyledi.
"VİDEOYU KENDİMİZ POLİSE TESLİM ETTİK"
Mojitaba Hakani'nin avukatı Sabih Sorucu, "Yayınlanan bir haberle birlikte bütün medya kanallarında müvekkilin sanki zorla Seçil'i kaldırıp, götürmüş ve ona video çektirmiş gibi bir izlenim oluşturuldu.
Yayına konu videoyu müvekkil kendi çekmiştir doğru. 7 Nisan 2023 tarihinde Seçil'in evinin önünde çekilen bir video. Seçil'in kendi rızası ile çekilen bir video.
Orada Seçil'in oturmuş olduğu site yeni imar edilen bloklar ve yan tarafı açık alan, orada kapının önünde çekilen video sanki ormanlık alanda yada boş bir arazide çekilmiş gibi lanse edilmiş. Bu doğru değil. O videoyu müvekkilin Mali şubede müşteki şüpheli olarak ifadesinin alındığı sırada biz görevlilere kendimiz teslim ettik.