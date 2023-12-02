Seçil Erzan’ın o görüntüleri ile ilgili ilk kez konuştu: Çaresiz, ağlamaklı, intihar düşüncesi içerisinde berbat bir durumdaydı

Bizim müvekkilimizin dijital materyallerine el konulmamıştı. Herhangi bir şey yoktu. Biz kendi istediğimizle verdik. İfademizi verirken. Herkes parasını kaptırmıştı. Müvekkilde parasını kaptırdı ama parasını kaptırmakla kalmayıp, bir de senet imzalatmıştı.

Nasıl Seçil herkese güven sağlayarak para toplamış ise müvekkilden de güven sağlayıp para aldı. Bir de Süleyman Arslan'dan para alabilmek için onun güvenini kazabilmek için müvekkili aracı kılmış ve kullanmıştır" dedi.

"İNTİHAR DÜŞÜNCESİ İÇİNDEYDİ"

Avukat Sorucu, "Bu nedenle müvekkil Seçil'in görevden alınmasından sonra, o gün ortadan kaybolduğu günden sonra, herkes parasını kaptırmış ama müvekkilde hem parasını kaptırmış hem de borç batağı içine girmiş olması sebebiyle, yakınlarından Seçil'in Çorlu'ya gittiği haberini alıyor. Müvekkilde Çorlu'ya giderek kendisiyle konuşuyor.

Hatta Seçil kendisi gelip arabaya biniyor. Çaresiz, ağlamaklı, intihar düşüncesi içerisinde berbat bir durumda. O esnada müvekkil soruyor neden böyle yaptın diye. Ne oldu? Biz ne olacağız? Şeklinde konuşma esnasında bari bu borç bakımından Süleyman Arslan icra takibi yaparsa buna karşın elimizde bir şey olsun diye video çekmiş.