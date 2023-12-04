Bursa Gemlik Körfezi’nde deprem! İstanbul’dan hissedildi! Uzmanlardan çarpıcı açıklamalar: 30 tane 4 büyüklüğündeki depreme eşit | SON DEPREMLER

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem Bursa'nıun Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığında ve 8,98 kilometre derinliğinde oluştu.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Küçük ölçekli artçılar olabilir. Bunları olağan karşılamak gerekiyor. Her an 5 ve 5.5 buçuk üzerinde deprem üretmeye sahip faylar var. Kırılmayı bekleyen faylar bekler. Vatandaşlarımızın buna karşı hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

Şehirlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Bu işin şakası yok. Vatandaşlarımızın bu bilince bir an önce ulaşması gerekiyor. Bu dönüşüm acilen gerçekleşmeli. Bunları dönüştürmediğimiz sürece bizim yaptığımız şeyin bir anlamı olmuyor. Çok sayıda sensörler Marmara'nın içinde sismik hareketliliği izliyor. Topyekün bir seferberliği ihtiyaç. Marmara'nın değişik yerlerinde hissedeceğimiz depremler olabilir, faylar var. Haklımızı ve devletimize büyük görevler düşüyor.