Marmara’da 3 dakika arayla 5.1 ve 4.5’lik iki deprem! Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli... Panik anları kamerada

Sarsıntı yerin 8.98 km derinliğinde gerçekleşti.
#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
BURSA'DA OLUMSUZLUK YOK
Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herhangi bir sorun ve olumsuz durumun olmadığını bildirdi.
Deprem sonrası vatandaşların yaşadığı panik saniye saniye kameralara yansıdı.
5.1'lik sarsıntının merkez üssü olan Bursa'da halk panikle dışarı çıktı.
Depremle birlikte Bursa'nın Mudanya ilçesinde vatandaşlar sokaklara döküldü.
Deprem Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de hissedildi. Karamürsel'de bir evde bulunan avizenin depremin etkisiyle sallanması kameralarca kaydedildi.
Kadın, yaşlı, çoluk çocuk... Eline telefonu alan kendisini dışarı attı.