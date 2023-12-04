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Marmara'da 3 dakika arayla 5.1 ve 4.5'lik iki deprem! Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli... Panik anları kamerada

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3 dakika arayla 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Sarsıntı Bursa ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar, "Deprem orta büyüklükteydi, artçılar sürebilir" dedi. Öte yandan Bursa, Kocaeli ve diğer illerdeki panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. Kadın, yaşlı, çoluk çocuk... Eline telefonu alan kendisini dışarı attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 11:19 Güncelleme 04 Aralık 2023, 11:44
Marmara’da 3 dakika arayla 5.1 ve 4.5’lik iki deprem! Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli... Panik anları kamerada
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



Sarsıntı yerin 8.98 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:5.1 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa)

Tarih:2023-12-04

Saat:10:42:20 TSİ

Enlem:40.42694 N

Boylam:28.83194 E

Derinlik:8.98 km
İstanbul'da deprem!



3 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM
Bu depremden 3 dakika sonra aynı bölgede 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.




SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı ve AFAD harekete geçti. Saha tarama çalışmaları başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeleri yakından takip ettiklerini berliterek şu ifadeleri kullandı;

#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.



BURSA'DA OLUMSUZLUK YOK
Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herhangi bir sorun ve olumsuz durumun olmadığını bildirdi.



Deprem sonrası vatandaşların yaşadığı panik saniye saniye kameralara yansıdı.

Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem!


5.1'lik sarsıntının merkez üssü olan Bursa'da halk panikle dışarı çıktı.



Depremle birlikte Bursa'nın Mudanya ilçesinde vatandaşlar sokaklara döküldü.

Marmara'da deprem!


Deprem Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de hissedildi. Karamürsel'de bir evde bulunan avizenin depremin etkisiyle sallanması kameralarca kaydedildi.



Kadın, yaşlı, çoluk çocuk... Eline telefonu alan kendisini dışarı attı.

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