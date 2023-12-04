Marmara’da 3 dakika arayla 5.1 ve 4.5’lik iki deprem! Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli... Panik anları kamerada

Gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı ve AFAD harekete geçti. Saha tarama çalışmaları başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeleri yakından takip ettiklerini berliterek şu ifadeleri kullandı;

#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.