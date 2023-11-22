Hazırlık ve analizler tamam! Başkan Erdoğan ’en faydalı isimleri belirleme gayretindeyiz’ diyerek duyurdu: Adaylar ne zaman açıklanacak?

"Belediye başkan adaylarıyla ilgili süreç devam ediyor. Adayların duyurusu ne zaman yapacak? Bununla ilgili takvimi paylaşır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor sık dokuyoruz" dedi.

HAZIRLIK VE ANALİZLER TAMAM: EN FAYDALI ADAYLARI BELİRLEYEME GAYRET EDİYORUZ AK Parti 'nin gerekli hazırlık ve analizlerini tamamladığını bildiren Erdoğan, " Zaten bildiğiniz gibi AK Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.





ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Aralık'ın belediye başkanı olmak isteyen memurlar için son tarih olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, Aralık ayının ortalarına doğru adayların peyderpey açıklanacağını duyurdu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız.

"TELAŞLANMAYIN VAKTİ SAATİ GELİNCE DUYARSINIZ"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday gösterilecek kişiler hakkında "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERİN ADAYLARI BELİRLENDİ Mİ?

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un "Bugün aday adaylığı başvuru sürecinin son günüydü. Uçakta mesajları vermişsiniz ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız? Aralık ayı biraz geç gibi geldi." sorusu üzerine Başkan Erdoğan, "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.

İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?

Erdoğan, "Kafanızda belirlendi mi acaba isimler? İstanbul'da eski bir bakan mı görürüz acaba?" sorusuna ise gülerek "En uygun olanı göreceksiniz." şeklinde yanıt verdi.