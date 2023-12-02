Katil İsrail’in öldürdüğü basın mensubu sayısı İkinci Dünya Savaşı’nı geçti!

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivillerin yanı sıra basın mensuplarını ve ailelerini hedef almaya devam ediyor. Gazetecileri ve sivilleri kasıtlı olarak hedef almak, uluslararası insancıl hukuka göre savaş suçu sayılıyor.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, yaklaşık iki ayda ölen basın çalışanı sayısı, on milyonlarca insanın hayatını kaybettiği ve yakın tarihin tanık olduğu en kanlı savaş olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) boyunca öldürülen gazetecilerin sayısını aştı.

Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını ve soykırıma varan saldırılarını dünyaya duyurmaya çalışan ve uluslararası kurallarla dokunulmazlığı olan gazetecileri hedef almaktan geri durmayan İsrail'in saldırılarında Gazze Medya Ofisine göre, 55 günde 73 basın çalışanı yaşamını yitirdi. Buna göre, Filistin ve Lübnan'da her gün en az 1 basın mensubu İsrail tarafından öldürüldü.

İsrail güçleri ise saldırıların ilk günlerinde uluslararası haber ajanslarına Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren gazetecilerin güvenliğini garanti edemeyeceğini belirten bir açıklama yaptı. Bunu yanı sıra İsrail ordusu, 26 Ekim'de basına gönderdiği mektupla, Gazze'ye ilişkin haberlere sansür getirdi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki ayda öldürdüğü medya mensubunun sayısı, İkinci Dünya Savaşı (1939-1945), Vietnam Savaşı (1955-1975) ve Kore Savaşı'nda (1950-1953) öldürülen gazetecilerin sayısını aştı.

Washington merkezli basın özgürlüğünü savunan bir vakıf olan Freedom Forum'a göre, on milyonlarca insanın hayatını kaybettiği ve modern dünyanın tanık olduğu en kanlı savaş olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı'nda 6 yılda 69 gazeteci yaşamını yitirdi. Yaklaşık 20 yıl devam eden ABD'nin Vietnam'ı işgali sırasındaki savaşta 63, 3 yıl süren Kore Savaşı'nda ise 17 basın mensubu hayatını kaybetti.

Merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesine (CPJ) göre ise Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan ve yaklaşık iki yıldır devam eden savaş boyunca şu ana kadar 17 gazeteci yaşamını yitirdi.

KATİL İSRAİL GAZETECİLERLE BİRLİKTE AİLELERİNİ DE KASITLI SALDIRILARLA HEDEF ALIYOR

İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını başlatmasıyla gazetecileri hedef almaya da yöneldi. Gazeteciler, ayrıca İsrail tarafından tutuklama, sansür, aile üyelerinin öldürülmesi gibi olaylarla da karşı karşıya kaldı.

Bu saldırılar sırasında Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Cadallah'ın evi 13 Ekim'de bombaların hedefi oldu. Saldırıda Cadallah'ın babası ve kardeşleri dahil ailesinden en az 8 kişi hayatını kaybetti.