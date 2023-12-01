Katil İsrail kana doymuyor! AA kameramanı Gazze'deki bombardımanda hayatını kaybetti | İsrail saldırısında anne-babasını da kaybetmişti

Soykırımcı İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözün önünde yaptığı katliamlara ediyor. Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de ve Batı Şeria'da başta çocuklar olmak üzere Filistinlileri hedef alan, bir yandan Filistinli esirleri Hamas'a teslim ederken diğer yandan Batı Şeria'daki tutuklama kampanyası ile bıraktığı kadar Filistinliyi hapishanelere hapseden İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de saldırılara yeniden başladı. Gazze'de görev yapan AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail bombardımanında hayatını kaybetti.Öte yandan 19 Kasım tarihinde Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırısında annesi ile babası dahil yakınlarından onlarca kişiyi kaybeden ve kendisi yaralı kurtulan Filistinli AA serbest kameramanı Mustasır es-Savvaf, her şeye rağmen işini yapmaya devam edeceğini söylemişti.
Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de ve Batı Şeria'da başta çocuklar olmak üzere Filistinlileri hedef alan, bir yandan Filistinli esirleri Hamas'a teslim ederken diğer yandan Batı Şeria'daki tutuklama kampanyası ile bıraktığı kadar Filistinliyi hapishanelere hapseden İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de saldırılara yeniden başladı.
AA KAMERAMANI GAZZE'DEKİ BOMBARDIMANDA HAYATINI KAYBETTİ
AA'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın da İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiği duyuruldu. Savvaf'ın dayısının oğlu Hasan Ismameh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kameraman Muntasır es-Savvaf, kardeşi Mervan ve bazı akrabaları Gazze Şeridi'nin güneyindeki ed-Durc mahallesinde İsrail bombardımanında şehit oldu." dedi.
Muntasır'ın bombardımanda ağır yaralandığını ve yaklaşık yarım saat ambulans ve sağlık ekiplerini beklediklerini ancak gelmemesi üzerine şahsi bir araçla Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini ifade eden Ismameh, doktorların, Muntasır'ın durumunun ağır olduğunu ve çok kan kaybettiğini belirterek tıbbi yetersizlikten dolayı müdahale edemediklerini söyledi.
Ismameh, Muntasır'ın kardeşi ve akrabalarıyla birlikte kentteki el-Batş mezarlığına defnedildiklerini kaydetti.