Katil İsrail kana doymuyor! AA kameramanı Gazze'deki bombardımanda hayatını kaybetti | İsrail saldırısında anne-babasını da kaybetmişti

Soykırımcı İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözün önünde yaptığı katliamlara ediyor. Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de ve Batı Şeria'da başta çocuklar olmak üzere Filistinlileri hedef alan, bir yandan Filistinli esirleri Hamas'a teslim ederken diğer yandan Batı Şeria'daki tutuklama kampanyası ile bıraktığı kadar Filistinliyi hapishanelere hapseden İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de saldırılara yeniden başladı. Gazze'de görev yapan AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail bombardımanında hayatını kaybetti.Öte yandan 19 Kasım tarihinde Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırısında annesi ile babası dahil yakınlarından onlarca kişiyi kaybeden ve kendisi yaralı kurtulan Filistinli AA serbest kameramanı Mustasır es-Savvaf, her şeye rağmen işini yapmaya devam edeceğini söylemişti.