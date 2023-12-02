İstanbul’daki havalimanları ağırladığı yolcu sayısını yüzde 21 artırdı

Havalimanında, 2023'ün ocak-ekim döneminde misafir edilen yolcu sayısı iç hatlarda 2 milyon 33 bin 446, dış hatlarda 3 milyon 505 bin 791 arttı.
Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 22 arttığı hesaplandı.
İstanbul havalimanlarından bu yılın 10 ayında iç hatlarda 30 milyon 468 bin 271, dış hatlarda ise 65 milyon 97 bin 243 olmak üzere toplam 95 milyon 565 bin 514 yolcu ağırlandı.
Geçen yılın ocak-ekim döneminde İstanbul havalimanları merkezli seferlerle uçan yolcu sayısı 79 milyon 18 bin 400 olarak hesaplandı.
Yolcu sayısının bu yılın aynı dönemine kıyasla 16 milyon 547 bin 114 kişi ve yaklaşık yüzde 21 arttığı belirlendi.
UÇUŞ SAYILARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR
Bu yılın 10 ayında İstanbul havalimanları merkezli geliş ve gidiş uçuşları da artışını sürdürdü.
İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın ocak-ekim döneminde iç hatlarda 109 bin 59, dış hatlarda 316 bin 984 sefer yapıldı. Bu havalimanında toplam uçuş sayısı 426 bin 43 olarak hesaplandı.
Geçen yılın 10 ayında toplam 351 bin 468 seferin yapıldığı İstanbul Havalimanı'nda bu senenin aynı dönemine göre 74 bin 575 artış hesaplandı. Geçen yıla göre uçuşların yaklaşık yüzde 21 arttığı istatistiklere yansıdı.
SABİHA GÖKÇEN'DE 22 BİN 872'LİK UÇUŞ ARTIŞI
Bu yılın 10 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 89 bin 533 iç, 100 bin 191 de dış hat olmak üzere toplam 189 bin 724 sefer yapıldı.
Geçen yılın aynı döneminde havalimanından toplam 166 bin 852 uçuş icra edilirken sefer artışı 22 bin 872 olarak belirlendi.
Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 13 bin 298, dış hatlarda 8 bin 139 olmak üzere toplam 21 bin 437 sefer yapıldı.
İstanbul havalimanlarından bu yılın ocak-ekim döneminde 637 bin 204 sefer icra edildi.
Bu havalimanından geçen yılın aynı döneminde ise 542 bin 50 gidiş ve geliş seferi düzenlendi. Bu yılın 10 ayındaki sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 95 bin 154 artarak yüzde 18'e yükseldi.