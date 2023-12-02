İstanbul’daki havalimanları ağırladığı yolcu sayısını yüzde 21 artırdı

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan hava trafiği ve yolcu yoğunluğunda 2022'de başlayan yükseliş bu yıl da devam etti.

Bu yılın 10 ayında icra edilen 637 bin 204 seferde toplam 95 milyon 565 bin 514 kişinin seyahat ettiği İstanbul 'daki havalimanları, 2022'nin aynı dönemine göre yolcu sayısını yüzde 21 artırdı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-ekim döneminde 64 milyon 613 bin 433 yolcu kullandı. Bu yolculardan 15 milyon 675 bin 588'i iç, 48 milyon 937 bin 845'i ise dış hatlardan uçtu.

Turizm sezonunun bitişi olarak kabul edilen eylül ayındaki artışın ekimde de devam etmesi istatistiklere yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yılın ocak-ekim döneminde iç hatlarda 13 milyon 607 bin 991, dış hatlarda ise 39 milyon 997 bin 565 yolcu seyahat etti.

2022'nin 10 ayında 53 milyon 605 bin 556 yolcunun seyahat ettiği havalimanında, önceki döneme göre 11 milyon 7 bin 877 kişilik artış olduğu hesaplandı.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA İÇ VE DIŞ HATTA ARTIŞ

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yıl ocak-ekim döneminde iç hatlarda 14 milyon 792 bin 683, dış hatlarda ise 16 milyon 159 bin 398 yolcu uçtu. Havalimanından bu dönemde 30 milyon 952 bin 81 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde 12 milyon 759 bin 237 iç, 12 milyon 653 bin 607 dış hat olmak üzere 25 milyon 412 bin 844 yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli geliş-gidiş seferleriyle uçtu.