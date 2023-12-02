Bay Kemalistler hamleye başladı! Ekrem İmamoğlu’nun karşısına Bülent Kerimoğlu! Açık açık savaş...

Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise tuttuğu ofis ile CHP'ye paralel bir genel merkez kurdu.

Koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kalan Özgür Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü. Tahakküm altında kalan Özel'in bu durumundan oldukça rahatsız olduğu belirtilirken Ekremci kalemşorlar İmamoğlu'nu 'Fiili eş başkan' ilan etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi Kemal Kılıçdaroğlu 'nun koltuktan devirse de kurultay sonrası partide işler bir türlü rayına oturmadı.

Bülent Kerimoğlu yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerlerine bağlı, halkçı, Kamucu, Laik, Devrimci, Atatürkçülerin, ÖRGÜTÜN GÜCÜNE İNANAN PARTİ EMEKÇİLERİNİN ADAYI OLARAK İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığına başvurumu yaptım. Partimize ve İstanbulumuza hayırlı olsun." dedi.

BÜLENT KERİMOĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLADI Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile büyük bir tartışma yaşayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu İBB aday adayı olduğunu duyurdu.

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU SAVAŞI DOSYA TESLİMİNE YANSIDI

Adaylık dosyasını CHP il başkanlığına teslim eden Bülent Kerimoğlu'nun günler öncesinden randevu almasına rağmen dosya teslimine Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen il başkanı Özgür Çelik'in katılmaması İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşının yansıması oldu.

BÜLENT KERİMOĞLU VE EKREM İMAMOĞLU BİRBİRLERİNE GİRMİŞTİ

14 Mayıs ve 28 Mayıs yenilgilerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu bırakması için gizli zoom toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile karşı karşıya gelmişti. Belediye Başkanları Toplantısı'nda Kerimoğlu İmamoğlu'nu ihanetle suçlayıp, "Siz zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışan. Ben de ön seçim varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayım" diyerek rest çekmişti.

Daha sonra katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran Bülent Kerimoğlu, İBB başkanlığı için adaylığını tekrarlamıştı. Kerimoğlu, İmamoğlu'nun 'Bakırköy'de çıkacak yüzün yok' ifadelerine ise, "Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" diyerek yanıt verdi.