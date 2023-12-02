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Bay Kemalistler hamleye başladı! Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Bülent Kerimoğlu! Açık açık savaş...

CHP'de yaşanan kaosların ardı arkası kesilmiyor. 13 yıldır oturduğu koltuğu Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu tuttuğu ofisle paralel bir genel merkez kurarken parti içi kaynamaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve Ekrem İmamoğlu ile daha önce tartışma yaşayan Bülent Kerimoğlu adaylık dosyasını CHP il başkanlığına teslim ederek İBB Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Bülent Kerimoğlu'nun günler öncesinden randevu almasına rağmen dosya teslimine il başkanı Özgür Çelik'in katılmaması İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşının yansıması oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 10:30 Güncelleme 02 Aralık 2023, 11:13
Bay Kemalistler hamleye başladı! Ekrem İmamoğlu’nun karşısına Bülent Kerimoğlu! Açık açık savaş...

Cumhuriyet Halk Partisi yine parti içi kaosla gündeme geliyor...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan devirse de kurultay sonrası partide işler bir türlü rayına oturmadı.

Koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kalan Özgür Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü. Tahakküm altında kalan Özel'in bu durumundan oldukça rahatsız olduğu belirtilirken Ekremci kalemşorlar İmamoğlu'nu 'Fiili eş başkan' ilan etti.

Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise tuttuğu ofis ile CHP'ye paralel bir genel merkez kurdu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN EKREM İMAMOĞLU'NA KARŞI HAMLE
Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi kaybetmesi için çalışacağı bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ilk hamlesini yaptı.

BÜLENT KERİMOĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile büyük bir tartışma yaşayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu İBB aday adayı olduğunu duyurdu.

Bülent Kerimoğlu yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerlerine bağlı, halkçı, Kamucu, Laik, Devrimci, Atatürkçülerin, ÖRGÜTÜN GÜCÜNE İNANAN PARTİ EMEKÇİLERİNİN ADAYI OLARAK İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığına başvurumu yaptım. Partimize ve İstanbulumuza hayırlı olsun." dedi.

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU SAVAŞI DOSYA TESLİMİNE YANSIDI
Adaylık dosyasını CHP il başkanlığına teslim eden Bülent Kerimoğlu'nun günler öncesinden randevu almasına rağmen dosya teslimine Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen il başkanı Özgür Çelik'in katılmaması İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşının yansıması oldu.

BÜLENT KERİMOĞLU VE EKREM İMAMOĞLU BİRBİRLERİNE GİRMİŞTİ
14 Mayıs ve 28 Mayıs yenilgilerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu bırakması için gizli zoom toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile karşı karşıya gelmişti. Belediye Başkanları Toplantısı'nda Kerimoğlu İmamoğlu'nu ihanetle suçlayıp, "Siz zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışan. Ben de ön seçim varsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayım" diyerek rest çekmişti.

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Daha sonra katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran Bülent Kerimoğlu, İBB başkanlığı için adaylığını tekrarlamıştı. Kerimoğlu, İmamoğlu'nun 'Bakırköy'de çıkacak yüzün yok' ifadelerine ise, "Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" diyerek yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'İNTİKAM' MAHALİ
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı konuşuluyor.

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Koltuğu Özgür Özel'e devrederken "Şimdilik hoşçakalın" diyerek tüm dikkatleri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu, somut adım attı ve siyasi ofis açtı.

"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"
Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise 10 Aralık Hareketi'nin başını çeken Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren isimler olmuştu.

Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği gündeme gelmişti.

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