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Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu birbirine düşmüştü! İstanbul Caddesi'nin esnafından yeni açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda gündeme bomba gibi düşen konulardan birisi de Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen kavga olmuştu. Kavganın ardından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun devreye girerek, Kerimoğlu'nun genç kızlarla olan alem fotoğrafını servis etmişti. Tüm bu yaşananların ardından katılığı bir canlı yayında konuşan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurarak, İBB başkanlığı için adaylığını tekrarlamıştı. Kerimoğlu, İmamoğlu'nun 'Bakırköy'de çıkacak yüzün yok' ifadelerine ise, "Bakırköy’ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi’nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum” diyerek yanıt verdi. İmamoğlu ve Kerimoğlu'nu karşı karşıya getiren, İstanbul Caddesi'ndeki son durum yerinde görüntülendi. 4 yılı aşkın süredir çalışmanın bitmediğini iddia eden İstanbul Caddesi esnafı çalışmaların uzaması nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Caddedeki çalışmalarda bazı malzemelerin sürekli yenilendiği, çalışır vaziyetteki otomatik dubaların üstünün asfaltla kapatıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

DHA DHA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 18:42 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 19:07
Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu birbirine düşmüştü! İstanbul Caddesi’nin esnafından yeni açıklamalar

Ülkeyi yönetmeye talip olan ancak kendi iç meselerini çözmekten aciz CHP'de kaos, kavga ve polemik eksik olmuyor. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme damga vurmuştu.

Görüntülerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ilk CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda yüzleşmişti.

4 saat süren toplantıda bazı belediye başkanları İmamoğlu'nu sert bir şekilde eleştirmişti. İmamoğlu'nun bu ifadelere yanıt verdiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun yanıt verdiği isimler arasında Bülent Kerimoğlu da olduğu öğrenildi. Kerimoğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. İBB'ye talip olan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu olaya sessiz kaldığı iddia edildi.

Katıldığı bir canlı yayında İmamoğlu ile yaşadığı tartışma hakkında konuşan Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu. İmamoğlu'nun 'sokağa çıkamıyor' diyerek hedef aldığı Kerimoğlu sözlerinin devamında, "İBB'nin yapması gereken İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" dedi.

Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu karşı karşıya getiren, İstanbul Caddesi'ndeki son durum yerinde görüntülendi. 4 yılı aşkın süredir çalışmanın bitmediğini iddia eden İstanbul Caddesi esnafı çalışmaların uzaması nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Caddedeki çalışmalarda bazı malzemelerin sürekli yenilendiği, çalışır vaziyetteki otomatik dubaların üstünün asfaltla kapatıldığı iddia edildi.

SORUMLULUK İBB'YE AİT
İstanbul Caddesi esnafından Zeki Öğüt, " Yani 4.5 buçuk senedir bu çalışma sürüyor. Söküp söküp geri yapıyorlar biz anlamadık yani. Biz de mağduruz. Asfaltlar söküldü, kaldırımlar sökülüp bir daha yapılıyor, dubalar sökülüp bir daha yapılıyor. Biz de anlamadık ne olduğunu. Caddeyi kapatıyorlar bir daha açıyorlar. Anlayamıyoruz ne olduğunu. 4 buçuk senedir bu durumdayız. İncirli caddesini güzel yaptılar ama bu caddeyi yapamıyorlar. Sıfır dubaları taktılar elektrikli kalkan, üzerine beton döktüler. Biz de anlamadık ne olduğunu. Bitmiyor bu yol. Burası Bakırköy Belediyesi'ne değil İBB'ye ait, Sayın İmamoğlu gelip bir bakması lazım. İncirli Caddesi'ne gidip reklam yapıyor ' Çok güzel yaptık' diye ama bir de bu caddeye baksa çok güzel olur.4.5 senedir bitmeyen caddeyi ben anlamadım. Şikayetçiyiz" dedi.

"6 SENEDİR BU CADDEYİ BİTİREMİYORLAR"
Cadde üzerinde çay ocağı işleten Ali Çoban de, "Bu cadde 6 senedir bitmedi; bitiremiyorlar. Başlıyorlar bir yerden, bozuluyor tekrar başlıyorlar. Çiçek ektiler etrafını yaptılar, kırdılar tekrar tekrar yaptılar. Aşağı yukarı 6 senedir bu caddeyi bitiremiyorlar. Bakırköy Belediyesi ve İBB arasında bir çekişme var. Cadde İBB sorumluluğunda, Bakırköy karışamıyor bu tarafa. İkisi arasında bir çelişki var. Belki bir kişinin eline kalırsa bitirebilir." diye konuştu.

"DUBALAR KIRILDI ÜSTÜNE BETON DÖKÜLDÜ"
30 yıldır Bakırköy'de yaşadığını söyleyen Arif Taşyapar ise, "Kerimoğlu'nun konuştuğu kelimeler eğer doğruysa İmamoğlu haksız. Kerimoğlu demiş ki 'Capacity Avm'nin oradan yer altından girelim buradan çıkalım. İnelim buradan çıkalım, insanlar zarar görmesin'. İmamoğlu bunu kabul etmediği için, bu vaziyete geldi. Esnaf battı. Oralara demir diktiler, hepsi Euro ile alınıyormuş. Dubaların hepsi kırıldı, üstüne beton döktüler. 10 günde bir yıkıldı, değişti. Birisine sordum, 'Para ile değiştiriyoruz.' diyor. Adamın hiç umurunda değil. Böyle bir saçmalık yok. Bakırköy'e ihanet ettiler. Bakırköy'ü en büyük ihaneti yaptılar" dedi. Çalışmalar ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

NELER OLMUŞTU?

CHP yandaşı Barış Yarkadaş yaşanan gerginliği sosyal medya hesabından şu şekilde aktardı.

Yarkadaş, İmamoğlu'ndan sonra sözü Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu alıyor. Kerimoğlu 'Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor. Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Kemal Bey'in yanında oturmasına rağmen Kerimoğlu'na laf atıyor. İmamoğlu ayağa kalkıp 'seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun' şeklinde konuşuyor.



"İBB BAŞKANLIĞINA ADAYIM"
Kerimoğlu konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp 'İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım.' diyor.

Böylece İstanbul'da İmamoğlu'nun yanı sıra bir belediye başkan adayı da gündeme girdi. Kerimoğlu 2 gün önce yakın çalışma arkadaşlarına 'ben gidip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim. Böyle durumda Kılıçdaroğlu'nu sahipsiz bırakmamamız gerekir. Gerekirse içimizden biri çıkıp aday olmalıdır' diyor.

Toplantıda yaşanan tartışmanın ardından topa Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun devreye girdi. Ongun tarafından yönetilen bir sosyal medya hesabı Bülent Kerimoğlu'nun genç kızlarla alem fotoğrafını paylaşarak, "Bülent Kerimoğlu sen kimsin ki bir dönem daha kaymaklı belediye başkanı olmak için yalakalık yapacağım diye Ekrem İmamoğlu'na hakaret ediyorsun. Sen git ağababaların gelsin... İmamoğlu sana 10 gömlek büyük gelir" ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bülent Kerimoğlu katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuran açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu.

CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda Ekrem İmamoğlu'na tartışan Kerimoğlu canlı yayında İBB başkanlığına adaylığını "Şu anda kongre sürecindeyiz, önümüzdeki günlerde Kurultay olacak. Tüzük değiştiğinde, üyeye dönük bir ön seçim söz konusu olduğunda, İBB başkanlığı için yapılacak bir ön seçimde aday olmak istediğimi ifade ettim" sözleriyle bir kez daha ilan etti.

Tartışma ile ilgili konuşan Bülent Kerimoğlu, "Kürsüye davet edilirken İmamoğlu 'En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?' dedi. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" şeklinde konuştu.

"ZOOM TOPLANTISINI GAYRİ AHLAKİ BULUYORUM "
Ekrem İmamoğlu'nu toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yaptığı Zoom toplantısı ile ilgili de konuşan Kerimoğlu, "Yerel seçimlere dönük çalışma yapmamız gerekiyor, bunları bir kenara bıraktık basında CHP'yi tartıştırıyoruz. Bir Zoom toplantısında partinin hiyerarşisine uymayan, disiplinine uymayan bu tür toplantıları da etik bulmuyorum, gayri ahlaki buluyorum' dedim" açıklamasında bulundu.

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