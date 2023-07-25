Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu birbirine düşmüştü! İstanbul Caddesi’nin esnafından yeni açıklamalar

Ülkeyi yönetmeye talip olan ancak kendi iç meselerini çözmekten aciz CHP'de kaos, kavga ve polemik eksik olmuyor. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme damga vurmuştu.

Görüntülerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ilk CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda yüzleşmişti.

4 saat süren toplantıda bazı belediye başkanları İmamoğlu'nu sert bir şekilde eleştirmişti. İmamoğlu'nun bu ifadelere yanıt verdiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun yanıt verdiği isimler arasında Bülent Kerimoğlu da olduğu öğrenildi. Kerimoğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. İBB'ye talip olan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu olaya sessiz kaldığı iddia edildi.