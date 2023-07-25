Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu birbirine düşmüştü! İstanbul Caddesi’nin esnafından yeni açıklamalar

Ülkeyi yönetmeye talip olan ancak kendi iç meselerini çözmekten aciz CHP'de kaos, kavga ve polemik eksik olmuyor. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme damga vurmuştu.
Görüntülerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ilk CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda yüzleşmişti.
4 saat süren toplantıda bazı belediye başkanları İmamoğlu'nu sert bir şekilde eleştirmişti. İmamoğlu'nun bu ifadelere yanıt verdiği öğrenildi.
İmamoğlu'nun yanıt verdiği isimler arasında Bülent Kerimoğlu da olduğu öğrenildi. Kerimoğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. İBB'ye talip olan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu olaya sessiz kaldığı iddia edildi.
Katıldığı bir canlı yayında İmamoğlu ile yaşadığı tartışma hakkında konuşan Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu. İmamoğlu'nun 'sokağa çıkamıyor' diyerek hedef aldığı Kerimoğlu sözlerinin devamında, "İBB'nin yapması gereken İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" dedi.
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu karşı karşıya getiren, İstanbul Caddesi'ndeki son durum yerinde görüntülendi. 4 yılı aşkın süredir çalışmanın bitmediğini iddia eden İstanbul Caddesi esnafı çalışmaların uzaması nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Caddedeki çalışmalarda bazı malzemelerin sürekli yenilendiği, çalışır vaziyetteki otomatik dubaların üstünün asfaltla kapatıldığı iddia edildi.
SORUMLULUK İBB'YE AİT
İstanbul Caddesi esnafından Zeki Öğüt, " Yani 4.5 buçuk senedir bu çalışma sürüyor. Söküp söküp geri yapıyorlar biz anlamadık yani. Biz de mağduruz. Asfaltlar söküldü, kaldırımlar sökülüp bir daha yapılıyor, dubalar sökülüp bir daha yapılıyor. Biz de anlamadık ne olduğunu. Caddeyi kapatıyorlar bir daha açıyorlar. Anlayamıyoruz ne olduğunu. 4 buçuk senedir bu durumdayız. İncirli caddesini güzel yaptılar ama bu caddeyi yapamıyorlar. Sıfır dubaları taktılar elektrikli kalkan, üzerine beton döktüler. Biz de anlamadık ne olduğunu. Bitmiyor bu yol. Burası Bakırköy Belediyesi'ne değil İBB'ye ait, Sayın İmamoğlu gelip bir bakması lazım. İncirli Caddesi'ne gidip reklam yapıyor ' Çok güzel yaptık' diye ama bir de bu caddeye baksa çok güzel olur.4.5 senedir bitmeyen caddeyi ben anlamadım. Şikayetçiyiz" dedi.