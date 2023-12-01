AHLAKSIZLIK İTİRAFI

Manevi değerleri istismar eden "Donsuz Kelly" isimli rezil bir yayınında, "Kocam kısır olduğu için çok bitkin durumda ben de dostumdan hamile kalıp ona senden hamileyim dedim. İyi bir şey mi yaptım kötü bir şey mi yaptım. İnanın bilmiyorum" imza attığı ahlaksızlığı itiraf etti.