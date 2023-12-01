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TikTok'ta yine müstehcenlik! Donsuz Kelly isimli kullanıcıdan rezil görüntüler... Manevi değerler ayaklar altında!

Sosyal medya aracılığıyla milli manevi değerleri yıpratan ahlaksızlıklara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle TikTok'tan gelen görüntüler vatandaşların tepkisini çekiyor. Geçtiğimiz gün "Laz kızı" adlı kullanıcının başörtüsünü aşağılayarak yaptığı müstehcen yayının bir benzeri yine TikTok'tan geldi. Donsuz Kelly isimli bir kullanıcı çırılçıplak soyunup başında "başörtüsüyle" rezilliğe imza attı. Vatandaş manevi değerleri hedef alan ahlaksızlıklara tepki göstererek harekete geçilmesini istedi.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 12:51 Güncelleme 01 Aralık 2023, 13:50
TikTok’ta yine müstehcenlik! Donsuz Kelly isimli kullanıcıdan rezil görüntüler... Manevi değerler ayaklar altında!

Son dönemde sosyal medya aracılığıyla gerek fenomenler gerekse bilinmeyen kullanıcılar üzerinden yapılan ahlaksızlıklar gündemi meşgul ediyor.

Özellikle TikTok isimli platformdan yansıyan görüntüler toplumun sinir uçlarına dokunuyor.

TİKTOK'TA MÜSTEHCEN YAYINLAR
Başörtüsünü malzeme olarak kullanan reziller müstehcen yayınlara imza atıyor.

TikTok'tan Yeni Bir Müstehcen Skandal: 'Donsuz Kelly' Başörtüsüyle Teşhir Videolarıyla Şoke Etti

Geçtiğimiz hafta TikTok'ta göğüs dekolteskiyle canlı yayın açan "laz kızı" isimli kullanıcının verilen hediyerle binlerce lira toplamıştı.

İsminin Gülhatun D. olduğu öğrenilen rezil katın Emniyet tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kadın pişman olduğunu ve bir daha yayın açmayacağını söyledi.

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BU KEZ DONSUZ KELLY İSİMLİ REZİL
Yaşanan skandalın ardından bu kez Donsuz Kelly isimli bir rezil ortaya çıktı.

DİNİ DEĞERLERİ İSTİSMAR ETTİ
TikTok'tan videolar paylaşan kadın soyunarak başına başörtüsü taktı ve rezil şekilde dans etti.

AHLAKSIZLIK İTİRAFI
Manevi değerleri istismar eden "Donsuz Kelly" isimli rezil bir yayınında, "Kocam kısır olduğu için çok bitkin durumda ben de dostumdan hamile kalıp ona senden hamileyim dedim. İyi bir şey mi yaptım kötü bir şey mi yaptım. İnanın bilmiyorum" imza attığı ahlaksızlığı itiraf etti.

TEPKİ YAĞDI
İmza atılan rezilliğe vatandaşlar sert tepki gösterdi. Vatandaşlar dini değeleri istismar eden ve ismi öğrenilemeyen kadına karşı harekete geçilmesini isterken skandalların yaşandığı mecralara karşı da önlem alınması istendi.

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