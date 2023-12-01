Son dönemde sosyal medya aracılığıyla gerek fenomenler gerekse bilinmeyen kullanıcılar üzerinden yapılan ahlaksızlıklar gündemi meşgul ediyor.
Özellikle TikTok isimli platformdan yansıyan görüntüler toplumun sinir uçlarına dokunuyor.
TİKTOK'TA MÜSTEHCEN YAYINLAR
Başörtüsünü malzeme olarak kullanan reziller müstehcen yayınlara imza atıyor.
Geçtiğimiz hafta TikTok'ta göğüs dekolteskiyle canlı yayın açan "laz kızı" isimli kullanıcının verilen hediyerle binlerce lira toplamıştı.
İsminin Gülhatun D. olduğu öğrenilen rezil katın Emniyet tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kadın pişman olduğunu ve bir daha yayın açmayacağını söyledi.
BU KEZ DONSUZ KELLY İSİMLİ REZİL
Yaşanan skandalın ardından bu kez Donsuz Kelly isimli bir rezil ortaya çıktı.