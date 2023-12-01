Her fırsatta tatile çıkan Ekrem İmamoğlu: Aheste aheste gezmeyi özlüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Aheste aheste gezmeyi" özlediğini açıkladı. EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL'U BİR KENARA BIRAKTI

Göreve geldiği 2019 yerel seçimlerinin ardından önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için daha sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğunu için İstanbul'u bir kenara bırakan Ekrem İmamoğlu fırsat bulduğu dönemlerde ise tatil yaptı.

Depremde selde karda ya tatilde ya balıkçıda yakalanan Ekrem İmamoğlu dün katıldığı Halk TV yayınında ilginç bir açıklama yaptı. "AHESTE AHESTE GEZMEYİ ÖZLÜYORUM "

İmamoğlu İstanbul'a dahil neyi özlüyorsunuz sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: "İstanbul'u böyle adım adım aheste aheste gezmeyi çok severdim. İlk geldiğim üniversite yıllarımdam beri o aheste gezileri yapamıyorum. Hep koştura koştura bir sorunu çözmeye ya da bir projeye yetişmeye dönük... Onu çok özlüyorum."