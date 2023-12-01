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Her fırsatta tatile çıkan Ekrem İmamoğlu: Aheste aheste gezmeyi özlüyorum

Göreve geldiği 2019'dan itibaren İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek yerine kendi siyasi kariyerinin peşinde koşan İBB Ekrem İmamoğlu yaptığı tatillerle de gündemden düşmedi. İstanbullu selde karda çile çekerken tatilde ya da balıkçıda yakalanan Ekrem İmamoğlu ilginç bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu, "Aheste aheste gezmeyi özlüyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 11:21 Güncelleme 01 Aralık 2023, 11:36
Her fırsatta tatile çıkan Ekrem İmamoğlu: Aheste aheste gezmeyi özlüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Aheste aheste gezmeyi" özlediğini açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL'U BİR KENARA BIRAKTI
Göreve geldiği 2019 yerel seçimlerinin ardından önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için daha sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğunu için İstanbul'u bir kenara bırakan Ekrem İmamoğlu fırsat bulduğu dönemlerde ise tatil yaptı.

Depremde selde karda ya tatilde ya balıkçıda yakalanan Ekrem İmamoğlu dün katıldığı Halk TV yayınında ilginç bir açıklama yaptı.

"AHESTE AHESTE GEZMEYİ ÖZLÜYORUM "
İmamoğlu İstanbul'a dahil neyi özlüyorsunuz sorusuna gülerek şu yanıtı verdi:

"İstanbul'u böyle adım adım aheste aheste gezmeyi çok severdim. İlk geldiğim üniversite yıllarımdam beri o aheste gezileri yapamıyorum. Hep koştura koştura bir sorunu çözmeye ya da bir projeye yetişmeye dönük... Onu çok özlüyorum."


Ekrem İmamoğlu 2020 yılında Fatih Sultan Mehmet'in türbesini eli belinde gezmişti

EKREM İMAMOĞLU'NUN TATİLLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR
"Aheste aheste gezmeyi özlüyorum" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaş mağdur olurken yaptığı tatillerden öne çıkanlar şu şekilde:

*17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere selden 1 gün sonra tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.

*24 Ocak 2020: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durduğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.

*24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.

*10 Temmuz 2022: İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın sel uyarısı sonrası İstanbul'da Esenyurt, Sarıyer ve Beykoz sel sularıyla doldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıktı.

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