Gazze’deki soykırımın gölgesinde Kudüs’te 8. cuma! Terör devleti İsrail’den Mescid-i Aksa’ya abluka

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir soykırım yapıyor. ABD ve Batı'nın kesintisiz bir şekilde arka çıktığı katliamlarda 15 binden fazla Filistinli siyonist bomba ve kurşunlarla can verdi.



Bir haftadır devam eden insani ara ve sözde ateşkes İsrail tarafından son buldu. ABD'den dün akşam gelen "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasından destek alan İsrail, cuma sabah saatlerinde Gazze'yi yeniden vurmaya başladı.





KATLİAMLARIN GÖLGESİNDE 8. CUMA NAMAZI

Katliamların gölgesinde gözler Kudüs'te eda edilecek olan 8. cuma namazına çevrildi.