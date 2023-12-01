Fatih Terim Fonu adı altında yapılan dolandırıcılıkta yeni detaylar! Seçil Erzan’ın o yazışmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken Bahar ve Nihal Candan detayı

TEFECİLERİ KAYNAK YAPTI * Erzan, normal piyasa şartlarına göre gerçekçi olmayan derecede yüksek faizler vaat etmiş. Kurduğu parasal sistemi devam ettirebilmek için tefecileri kaynak olarak kullanmış.

SON GÜNE KADAR OYALAMA Dava dosyasındaki ifadeler ve diğer detaylara göre, nisan ayı geldiğinde Seçil Erzan 'a para verenler durumdan iyice şüphelenmeye başlamıştı. Çünkü Seçil Erzan vadesi gelen ödemeleri çeşitli bahanelerle ertelemişti. Bülent Çeviker de şüphelenenlerden biriydi. 31 Mart'ta Erzan'a, 2 milyon 200 bin dolar vermişti. Anlaşmalarına göre 4 Nisan'da 3 milyon dolar olarak geri alacaktı. Ancak o günden sonra Erzan'a ulaşamadı. 7 Nisan'da da bankaya giderek başına gelenleri anlattı ve banka durumdan haberdar oldu.

DEPREMİ DE KULLANDI * En son 7 Nisan'da da mağdur "Bugün de olmazsa ben yatağa düşerim" diyor. Seçil de "Tamam canım" diyerek oyalamaya devam ediyor. Ardından mağdura bankada buluşma randevusu veriyor ama saat 12.00'de telefonu kapatıyor. Bu konuşma yapıldığı sırada mağdurlar artık bankaya ulaşmış, durumu anlatmaya başlamıştı. Hürriyet'e konuşan mağdurlardan biri "Bizi deprem ile de kandırdı. Biz paramızın akıbetini sorduğumuzda o 'Depremzedelere para topluyoruz, şimdi onlarla meşgulüz' diyerek bizi oyalamaya devam etti" dedi.

YAKAMI KURTARAMADIM Erzan ifadesinde, 3 milyon 200 bin dolar aldığı Semih Kaya'ya 5 milyon 700 dolar ödediğini anlatarak, "Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım; ona ödediğim fazla parayı Arda Turan ve Emre Belözoğlu 'ndan aldım. Semih Kaya bana zorla para satmıştır" diyerek Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in kendisini tehdit ettiğini söyledi.

ALDIĞI PARALARLA VİLLA VE ARABA ALDI

Erzan, Semih Kaya için ayrıca "Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca evime gelerek, beni tehdit ederek zorla para almıştır.

Semih Kaya, benden aldığı paralar ile Hybrid yüksek fiyatlı Mercedes bir araç da satın aldı. Ayrıca benden aldığı faizle Bodrum'da bir villa satın aldı.

Ben günlerce menajeri Fırat Özdemir'in Etiler'de bulunan ofisine 2022 Aralık ayından sonra 2-3 günde bir gidip saatlerce yalvarıp ağlıyordum. Artık yakamı kurtarmak istiyordum ancak hiçbir şekilde beni dinlemediler " ifadelerini de kullanmıştı.