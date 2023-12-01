Fatih Terim Fonu adı altında yapılan dolandırıcılıkta yeni detaylar! Seçil Erzan’ın o yazışmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken Bahar ve Nihal Candan detayı

Türkiye günlerdir Fatih Terim Fonu adı altında yüksek kar getirili diyerek futbol dünyasını dolandıran özel banka müdürü Seçil Erzan'ı konuşuyor. Erzan'ın Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan gibi birçok isminde yer aldığı onlarca kişiden 1 milyar 260 bin lira aldığı ortaya çıktı.
Dava dosyasında BDDK müfettişlerinin hazırladığı 16 Haziran tarihli 42 sayfalık bir rapor da var. "BDDK" bilirkişi konumunda da olduğu için bu rapor savcılık ve mahkemenin kararlarına doğrudan etki edecek nitelikte. BDDK müfettişleri raporu hazırlarken banka yöneticileriyle de görüştü. Bu görüşmelerde yöneticilere bazı sorular sordular. Sorulara verilen cevaplar rapora girdi. Bu cevaplardan birinde Erzan'ın müdürlüğünü yaptığı şubenin, Erzan'ın para toplamaya devam ettiği dönemde 11 kez teftiş edildiğini gösteriyor.