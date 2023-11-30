Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan'ın tehdit videosunun ardından birlikte senet imzaladığını söylediği Moci'nin bankadaki fotoğrafı dosyada

Özel bir bankasının eski şube müdürü Seçil Erzan, 'özel fon' yalanıyla Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdı. 18 müştekinin yer aldığı iddianamede 216 yıla kadar hapsi istenen ve daha önce tefeciler tarafından tehdit edildiğini açıklayan Erzan'ın şoke eden tehdit görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü gözü şişmiş olan Erzan tefeciler tarafından araçla boş bir araziye götürülüyor ve tefeciler söylediklerini Erzan'a tekrarlatıp kayda alıyor. Bu gelişmeden sonra Erzan'ı tehdit ederek videosunu çektiği ileri sürülen üniversite arkadaşının eşi Mojtaba Hakani'nin bankaya giriş ve çıkışına ilişkin fotoğrafı tespit edildi. Moci lakaplı kişinin görüntüleri, dava dosyasına girdi. İşte detaylar...