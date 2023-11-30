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Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan'ın tehdit videosunun ardından birlikte senet imzaladığını söylediği Moci'nin bankadaki fotoğrafı dosyada

Özel bir bankasının eski şube müdürü Seçil Erzan, 'özel fon' yalanıyla Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdı. 18 müştekinin yer aldığı iddianamede 216 yıla kadar hapsi istenen ve daha önce tefeciler tarafından tehdit edildiğini açıklayan Erzan'ın şoke eden tehdit görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü gözü şişmiş olan Erzan tefeciler tarafından araçla boş bir araziye götürülüyor ve tefeciler söylediklerini Erzan'a tekrarlatıp kayda alıyor. Bu gelişmeden sonra Erzan'ı tehdit ederek videosunu çektiği ileri sürülen üniversite arkadaşının eşi Mojtaba Hakani'nin bankaya giriş ve çıkışına ilişkin fotoğrafı tespit edildi. Moci lakaplı kişinin görüntüleri, dava dosyasına girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 17:57 Güncelleme 30 Kasım 2023, 18:28
Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın tehdit videosunun ardından birlikte senet imzaladığını söylediği Moci’nin bankadaki fotoğrafı dosyada 1

Futbol dünyası dolandırıcılık olayıyla salllanıyor.

Seçil Erzan isimli banka müdürünün "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu birçok tanınan ismini dolandırıldığı konuşuluyor.

Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın tehdit videosunun ardından birlikte senet imzaladığını söylediği Moci’nin bankadaki fotoğrafı dosyada 2

Ünlü isimleri kandırarak milyonları kazanan Seçil Erzan olayı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın tehdit videosunun ardından birlikte senet imzaladığını söylediği Moci’nin bankadaki fotoğrafı dosyada 3

ŞOKE EDEN VİDEO

'Daha önce tehdit edildim' diyen Seçil Erzan'ın o görüntülerine Kanal D Haber ulaştı. Görüntülerde yüzü gözü şişmiş olan Erzan'ın o hali dikkatlerden kaçmazken tefeciler tarafından araçla boş bir araziye götürülüyor ve tefeciler söylediklerini Erzan'a tekrarlatıp kayda alıyor.

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