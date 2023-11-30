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Başkan Erdoğan Futsal Milli Takımı'nı kabul etti

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. Erdoğan, parti genel merkezindeki kabulde, down sendromlu şampiyon sporcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 16:10 Güncelleme 30 Kasım 2023, 16:32
Başkan Erdoğan Futsal Milli Takımı’nı kabul etti

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

ŞAMPİYON SPORCULARLA SOHBET ETTİ, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Erdoğan, parti genel merkezindeki kabulde, down sendromlu şampiyon sporcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAKANLAR VE FUTSAL MİLLİ TAKIMI EŞLİK ETTİ

Başkan Erdoğan'a, kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Futsal Milli Takımı yöneticileri eşlik etti.

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