MSB açıkladı! Haftanin’de SİHA’lı nokta operasyon: 10 terörist etkisiz hale getirildi | 40 Eurofighter temin edilecek: Almanya’yı İngiltere ikna edecek

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Aktürk, "Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 1976'ya, 24 Temmuz 2015'ten itibaren ise 39 bin 319'a ulaştı" dedi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftadaki bakanlık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Aktürk, "Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 1976'ya, 24 Temmuz 2015'ten itibaren ise 39 bin 319'a ulaştı. Ayrıca, 24 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyinde Sinath-Haftanin bölgesinde bir yeraltı sığınağında tespit edilen 10 terörist SİHA atışı ve müteakiben icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir. Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında son olarak çok sayıda odası bulunan bir mağara ele geçirmiştir" dedi.

'PENÇE-KİLİT HAREKATINDA 647 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ' Aktürk, Pençe-Kilit Harekatında bugüne kadar 647 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, "Değişik çaplarda toplam 1391 silah ve 780 bin 057 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 515 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 812 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Terörle mücadelede elde edilen başarılarda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin vatan, bayrak ve millet uğrunda döktükleri kanın hesabı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorulacaktır. Halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; asil milletimizden aldığı güçle terörle mücadelesine; artan bir baskı ve yoğun bir tempoda, tüm terör inleri yok edilip tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu. 'HUDUTLARDA 220 KİŞİ YAKALANDI' İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Aktürk, "Suriye'de, harekat alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri devam etmekte. 1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 461 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 31'i son bir haftada olmak üzere 1408 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 220 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 4'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 5'i teröristtir. 2 bin 391 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 687'ye yükseldi. Bu şahıslardan 406'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 581 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 194 bin 157 olmuştur. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda 10 kilo geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 313 kilogram uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kullandı.