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Son dakika: AK Parti'de yerel seçim hazırlıklarına start verildi! Aday tespit komisyonu için tarih netleşti

2024 Yerel Seçimlere adım adım ilerlerken AK Parti’de hummalı bir aday belirleme çalışması başlıyor. Gelen son dakika haberine göre AK Parti'de, yerel seçim için belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu'nun, aralık ayının ilk haftası kurulması planlanıyor. Başkan Erdoğan’ın aday seçimi hakkında kurmaylarına “Karşılığı olmayan adaylarla yolları ayıralım” dediği konuşulurken Ankara ve İstanbul için sürpriz isimlerden bahsediliyor. Yerel seçimlerle ilgili Başkan Erdoğan dün grup toplantısında “Bakın bir başlık atıyorum. Yeniden İstanbul” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 12:36 Güncelleme 30 Kasım 2023, 12:36
Son dakika: AK Parti’de yerel seçim hazırlıklarına start verildi! Aday tespit komisyonu için tarih netleşti

Alınan bilgiye göre, partide, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlık çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 9-22 Kasım tarihlerinde aday adaylığı başvurularını alan ve 26 Kasım tarihinde temayül yoklamasını yapan partide, belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu'nun kurulması çalışmalarına yoğunlaşıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulacak komisyonun, aralık ayının ilk haftası kurulması planlanıyor.

Aday belirlemede temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada ele alacak komisyon, bu çerçevede AK Parti Teşkilat Başkanlığı ve ilgili ilin milletvekilinin görüşlerini de değerlendirecek.

Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine kadar çalışmalarına devam edecek.

Parti, adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklamayı planlıyor.

Bu arada partinin bazı ilçe belediye başkanları dışında büyükşehir ve illerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı bulunmuyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SÜRPRİZ ADAY OLABİLİR
AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan çalışmalar kapsamında büyükşehirlerde özellikle de İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlıklarına "herkes için sürpriz" bazı isimlerin aday gösterilebileceği konuşuluyor. İl ziyaretleri ve ardından miting takviminin aralık ayında başlatılacağı değerlendiriliyor.

"BİZİM KUKLACILARLA İŞİMİZ YOK, ÜST AKILLA MÜCADELE EDİYORUZ"
Öte yandan Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında yerel seçimlere ilişkin çok net mesaj verdi.

"Bizim kuklacılarla işimiz yok, üst akılla mücadele ediyoruz" diyen Erdoğan, "Rakiplerimizin karşımızdakiler değil asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı.

"BAKIN BUGÜN BİR BAŞLIK ATIYORUM: YENİDEN İSTANBUL"
31 Mart'taki seçimin işaret fişeğini atan Erdoğan, "Bakın bugün bir başlık atıyorum "Yeniden İstanbul" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Seçim takvimimiz sorunsuz bir şekilde işliyor. Belediye başkan adaylıkları için başvurular sona erdi, meclis üyelikleri için başvuruları alıyoruz.

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