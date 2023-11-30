Son dakika: AK Parti’de yerel seçim hazırlıklarına start verildi! Aday tespit komisyonu için tarih netleşti

İSTANBUL VE ANKARA'DA SÜRPRİZ ADAY OLABİLİR

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan çalışmalar kapsamında büyükşehirlerde özellikle de İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlıklarına "herkes için sürpriz" bazı isimlerin aday gösterilebileceği konuşuluyor. İl ziyaretleri ve ardından miting takviminin aralık ayında başlatılacağı değerlendiriliyor.

"BİZİM KUKLACILARLA İŞİMİZ YOK, ÜST AKILLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Öte yandan Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında yerel seçimlere ilişkin çok net mesaj verdi.



"Bizim kuklacılarla işimiz yok, üst akılla mücadele ediyoruz" diyen Erdoğan, "Rakiplerimizin karşımızdakiler değil asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı.

"BAKIN BUGÜN BİR BAŞLIK ATIYORUM: YENİDEN İSTANBUL"

31 Mart'taki seçimin işaret fişeğini atan Erdoğan, "Bakın bugün bir başlık atıyorum "Yeniden İstanbul" dedi.



Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



Seçim takvimimiz sorunsuz bir şekilde işliyor. Belediye başkan adaylıkları için başvurular sona erdi, meclis üyelikleri için başvuruları alıyoruz. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN