Barış diplomasisinde öncü ülke Türkiye! Nefes kesen diplomasi trafiğinin perde arkası ortaya çıktı! O ülkeler de Ankara’nın kapısını çalmış

Hamas'ın elindeki 22 Tayland , 22 Arjantin li, 2 Tanzanyalı rehinenin serbest bırakılması için Türkiye ile resmi temas kuruldu.

Arabuluculuk konusundaki girişimleri ile adeta bir marka haline gelen Ankara , vatandaşları rehin tutulan ülkelerin ilk adresi oldu.

İsrail ile Filistin arasında Gazze'de sağlanan insani ara ve esir takasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış diplomasisi ve Türkiye'nin rolü büyük bir önem teşkil etti.

6 HAFTADA 4 KRİTİK GÖRÜŞME Kalın, 1'i Doha 'da, 2'si Ankara 'da, 1'i İstanbul 'da olmak üzere 6 haftada Hamas ile 4 kritik görüşme yaptı.

Başkan Tayyip Erdoğan'a iletilen bu talep Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın sahadaki temaslarıyla yeni bir aşamaya geçti.

Bu temaslarda Hamas'tan ilk etapta sivil rehinelerin bırakılması istendi. Bu hamlenin kalıcı ateşkes ve insani yardım için çaba gösteren başta Türkiye olmak üzere taraf devletlerin elini rahatlatacağı iletildi.

Bu çerçevede Hamas'ın Katar'daki siyasi büro şefleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın talimatıyla Türkiye'nin Doha Büyükelçisi de katıldı.