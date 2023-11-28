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Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Son dakika haberi! Fırtına ve sağanak yağış deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 08:06 Güncelleme 28 Kasım 2023, 08:06
Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Fırtına ve sağanak deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

12.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

15.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada ve Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

Ayrıca, Güney Marmara Adalar hattında, Avşa'dan saat 06.00'da, Marmara'dan saat 06.45'de, Paşalimanı'ndan (Balıklı) saat 07.45'te Erdek'e sefer yapılacağını hattaki diğer tarifeli tüm seferlerin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

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