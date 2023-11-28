Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada ve Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

Ayrıca, Güney Marmara Adalar hattında, Avşa'dan saat 06.00'da, Marmara'dan saat 06.45'de, Paşalimanı'ndan (Balıklı) saat 07.45'te Erdek'e sefer yapılacağını hattaki diğer tarifeli tüm seferlerin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.