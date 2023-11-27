Atilla Dorsay'dan canlı yayında terör propagandası! Hakim katili Yılmaz Güney'e övgüler yağdırdı: "Adamı mahkum mu edelim?"

Dorsay, "Bugün Kürtler, dünya üzerinden kendi devleti olmayan tek ırk. Var mı Kürdistan? Yok, bırakalım da kursunlar." açıklamalarında bulundu.

ÇOCUK VE HAKİM ÖLDÜRMÜŞ YILMAZ GÜNEY'E GÜZELLEME İnsanların aklıyla alay edercesine katliam savunulucuğuna bürünen sözde yazar Dorsay, "Yılmaz Güney bir hakimi öldürdü diye adamı mahkum mu edelim?" ifadelerini kullandı.

CHP FONDAŞININ TERÖR SEVİCİLİĞİ

Daha önce ne olmuştu?

Milli değerlere aykırı yayın yapan CHP'nin fonladığı TELE 1 televizyonundaki bir programda terör örgütü PKK-KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan sözde gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteminde bulunulmuştu.

BEBEK KATİLİNE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Yanardağ şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz."