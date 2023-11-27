Atilla Dorsay'dan canlı yayında terör propagandası! Hakim katili Yılmaz Güney'e övgüler yağdırdı: "Adamı mahkum mu edelim?"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan övücülüğü yapan Merdan Yanardağ'ın CHP fondaşı TELE 1 kanalında bu sefer de sözde kürdistan kuruldu.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan övücülüğü yapan Merdan Yanardağ'ın CHP fondaşı TELE 1 kanalında bu sefer de sözde kürdistan kuruldu.
CHP yandaşı TELE1'de sözde yazar Atilla Dorsay tarafından Yılmaz Güney ve 'Kürdistan' hakkında skandal güzellemeler yapıldı.
CHP FONDAŞI TELE 1'DE TERÖR SEVİCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyormuşcasına sözde 'kürdistan' hayalleri ile yanıp tutuşarak, terör seviciliğine tutunan sözde yazar Atilla Dorsay, CHP'nin fondaş kanalında skandal açıklamalarda bulundu.
ÇOCUK VE HAKİM ÖLDÜRMÜŞ YILMAZ GÜNEY'E GÜZELLEME
İnsanların aklıyla alay edercesine katliam savunulucuğuna bürünen sözde yazar Dorsay, "Yılmaz Güney bir hakimi öldürdü diye adamı mahkum mu edelim?" ifadelerini kullandı.
DORSAY'DAN SKANDAL TERÖR GÜZELLEMESİ: BIRAKALIM DA KÜRDİSTAN'I KURSUNLAR
CHP fondaşı TELE 1 televizyonunun bu ilk vukuatı değil. Sözde gazeteci Atilla Dorsay'ın Türkiye bölücülerine verdiği skandal destek tepkilerin odak noktasında.
Dorsay, "Bugün Kürtler, dünya üzerinden kendi devleti olmayan tek ırk. Var mı Kürdistan? Yok, bırakalım da kursunlar." açıklamalarında bulundu.
CHP FONDAŞININ TERÖR SEVİCİLİĞİ
Daha önce ne olmuştu?
Milli değerlere aykırı yayın yapan CHP'nin fonladığı TELE 1 televizyonundaki bir programda terör örgütü PKK-KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan sözde gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteminde bulunulmuştu.
BEBEK KATİLİNE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI
PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Yanardağ şu skandal ifadeleri kullanmıştı:
"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz."
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.
Bir televizyon kanalındaki programda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü elebaşı ile ilgili güzelleme yapması nedeniyle Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatılmıştı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.
YANARDAĞ'DAN TAHLİYE KARARI SONRASI TERÖR SEVİCİLERİNE DESTEK VERMİŞTİ
Merdan Yanardağ'dan tahliye edilmesinin ardından bir skandala daha imza atmıştı.
Bebek katili terörist elebaşı Öcalan'a güzellemesi yapan Yanardağ, terör sevicilerine özgürlük çağrısında bulundu. Yanardağ: "Dostlarıma kavuştuğum için mutluyum ama Can Atalay içeride, Osman Kavala içeride, Tayfun Kahraman içeride. İçeride çok sayıda suçsuz arkadaşımız var." ifadelerini kullanmıştı.