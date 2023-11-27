AK Parti’de yerel seçim için 81 ilde temayül yoklaması yapıldı! Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğindeki MYK’da değerlendirilecek

İSTANBUL'DA KAÇ ADAY BAŞVURU YAPTI?

AK Parti İl Başkanlığında Temayül yoklamasına Başkanlık eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin "Büyükşehir Belediye için 6 Aday Adayımız, 39 ilçesinde 255 ilçe Belediye Başkan Aday Adayımız var" dedi. 3 ARALIK'TA SON BULACAK

AK Parti'de belediye aday adaylığı başvuruları 9 Kasım'da başladı, 22 Kasım'da sona erdi. Belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları ise 3 Aralık'ta sona erecek.





AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, dün Edirne'den Kars'a tüm Türkiye'de bayram havasında temayül yoklamalarının yapıldığını belirtti. Yavuz, "Teşkilat mensuplarının görüşünü almak için zaman iyi diliyorum onlar da güzel şekilde yaparlar. Bizim elektronik temayül yoklaması bir parça onlara da ilham versin diye tavsiye ederim" dedi.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ

AK Parti, aday belirleme sürecinde 5 önemli parametreyi baz alıyor. Bunlardan birisi temayül yoklaması oldu. Temayül yoklaması, elektronik ortamda, oy kullanacaklara verilen kartlar ile yapıldı. Teşkilat mensupları imza karşılığında tarafsızca dijital oy kullanma kartlarını alarak oy kullanacakları kabine tek başlarına gitti. Demokrasi şöleni havasında geçen oy kullanma işlemleri daha önceki yıllarda olduğu gibi sakin bir ortamda gerçekleştirildi.





NELER SORULDU?

AK Partili belediyeler için sorulan sorularda, "Belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz? Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz?, Teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz? Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz? Ve Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz? Şeklinde iyi orta ve zayıf şıklarından birini işaretlemelerini istedi.



Öte yandan formun altında yer alan açık uçlu olarak teşkilattan belediye başkan adayı olarak kimi görmek istediklerini de yazmaları talep edildi.





İki aday önerisi alacakları ve bu adayların da tercih sıralarının da dikkate alınacağı ifade ediliyor. BAŞVURU AİDATI GAZZEYE GİDECEK

Aday başvuruları için sisteme girişin 8 bini aştığını söyleyen Yavuz, "Başvurular için 10 binleri belki 30 binleri aşan bir tablo söz konusu olacak. Bu seçimde aday müracaatında aidat almadık, Gazze için bağış kabul ettik ve bağışları da AFAD'ın hesabında topladık, yatırılan bağışlar Gazzeli mağdurlara el uzatacak. Seçim sürecinin suhuletle geçmesini diliyorum" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN