AK Parti’de hazırlıklar tamam istikamet belli! 81 ilde temayül heyecanı

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içinde. AK Parti'de seçim hazırlıklarında yeni bir aşamaya girildi.
Adayların belirlenmesinde önemli süreçlerden biri olarak kabul edilen temayül yoklaması, bugün gerçekleştiriliyor.
6 BİN BAŞVURU YAPILDI
AK Parti'de aday adaylık başvuru süreci 22 Kasım'da sona erdi. Türkiye genelinde AK Parti'den Belediye Başkan Aday Adaylığı için yaklaşık 6 bin başvuru yapıldı.
AK Parti İstanbul'da ise İBB Başkanlık adaylığı için 6 başvuru, 39 ilçe Belediye Başkanlığı için de 255 başvuru yapıldı.
EŞ ZAMANLI OLARAK YURT GENELİNDE BAŞLADI
Partinin aday belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması, 81 ilde bugün gerçekleştiriliyor. Dijital ortamda yapılan oylamada, 160 bin AK Parti üyesinin oy kullanması bekleniyor.
TARAFSIZLIĞIN KORUNMASI İÇİN ÖZEN GÖSTERİLDİ
Oylama sırasında tarafsızlığın korunması için komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.
Dijital ortamda tüm Türkiye'de aynı anda yapılacak olan "E-Temayül" uygulamasını yönetecek bazı illerin komisyon başkanları şöyle:
"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz başkanlığındaki komisyon Ankara, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin başkanlığındaki komisyon İstanbul, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığındaki komisyon İzmir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci başkanlığındaki komisyon Antalya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen başkanlığındaki komisyon Adana, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başkanlığındaki komisyon Konya, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin başkanlığındaki komisyon Kayseri, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel başkanlığındaki komisyon Diyarbakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon Gaziantep, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon Hatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki komisyon Kahramanmaraş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin başkanlığındaki komisyon Kocaeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri başkanlığındaki komisyon Manisa, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki komisyon Mersin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın başkanlığındaki komisyon Muğla, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon Yozgat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir başkanlığındaki komisyon Sakarya."
OYLARIN DAĞILIMINA YÖNELİK FARKLI KAMPANYALAR YÜRÜTÜLECEK
Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak. Geçmiş seçimlerde alınan oy oranları da mercek altında. Oyların dağılımına göre bölgelerde farklı kampanyalar yürütülecek.