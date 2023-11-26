AK Parti’de hazırlıklar tamam istikamet belli! 81 ilde temayül heyecanı

SAAR 16:00'DA SONA ERECEK AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz , Sincan Kongre ve Fuar Alanı'ndaki temayül yoklaması nda, teşkilat temayül yoklamasının tüm illerde saat 10.00'da başladığını ve 16.00'da sona ereceğini, yoklamanın bilgisayar bulunan kabinlerde dijital yapıldığını vurguladı.

ŞEHİRLERİN KAYBOLAN YILLARINI GERİ GETİRECEĞİZ Dağ, "Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle önümüzdeki süreçte de muhalefetin içinde bulunduğu keşmekeşi umursamadan, yaratmak istedikleri suni gündemlere aldırmadan kollarımızı sıvayacak, tüm gücümüzle ülkemizin dört bir yanını AK Parti belediyeciliğine kavuşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanoğlunun kaybolan yılları geri gelmez ama inşallah biz CHP'nin elinde tanınmaz hale gelen şehirlerimizin kaybolan yıllarını geri getireceğiz." dedi.

umhurbaşkanı'mız 16.00'dan sonra dilediği anda sonuçları görecek ve ihtiyaç olması durumunda da değerlendirmeye tabii tutacak." dedi.

Ankara'da 5 bini aşkın, Türkiye genelinde ise yaklaşık 150 bin kişinin oy kullanacağını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Biz teşkilat temayül yoklaması yaparken CHP ise temayül mü, ön seçim mi, yoksa başka bir anket formu mu yapayım diye düşünüyor. Daha seçim takvimi açıklanmadı. Biz çok erken bir vakitteyiz şu anda. Teşkilat temayül yoklamasını alalım, o bir ölçüt. Bir yandan da anket çalışmalarımızı yapalım, onlar da kriter, ölçüt. Başka çalışmalar da yapalım, sürece hızlı hazırlanalım diye hızlı başladık."

AK Parti'nin elektronik teşkilat temayül yoklamasının diğer partilere ilham vermesini istediklerini dile getiren Yavuz, "Arzu eden olursa biz de her türlü lojistik desteği sağlarız. Yeter ki en güzel şekilde teşkilat mensuplarının ve diğer oy kullanacak herkesin görüşü iyi bir şekilde alınsın." ifadesini kullandı.

Yavuz, aday olmak isteyen memurların istifası için son günün 1 Aralık olarak belirlendiğini hatırlatarak, şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısının 8 bini aştığını dile getirdi.