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AK Parti'de hazırlıklar tamam istikamet belli! 81 ilde temayül heyecanı

AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrildi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde en iyi adayı belirlemek için yoğun mesai harcanıyor. 160 bine yakın partilinin çevrimiçi katılacağı yoklama, bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 14:30 Güncelleme 26 Kasım 2023, 15:05
AK Parti’de hazırlıklar tamam istikamet belli! 81 ilde temayül heyecanı

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içinde. AK Parti'de seçim hazırlıklarında yeni bir aşamaya girildi.

Adayların belirlenmesinde önemli süreçlerden biri olarak kabul edilen temayül yoklaması, bugün gerçekleştiriliyor.

6 BİN BAŞVURU YAPILDI
AK Parti'de aday adaylık başvuru süreci 22 Kasım'da sona erdi. Türkiye genelinde AK Parti'den Belediye Başkan Aday Adaylığı için yaklaşık 6 bin başvuru yapıldı.

AK Parti İstanbul'da ise İBB Başkanlık adaylığı için 6 başvuru, 39 ilçe Belediye Başkanlığı için de 255 başvuru yapıldı.

EŞ ZAMANLI OLARAK YURT GENELİNDE BAŞLADI
Partinin aday belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması, 81 ilde bugün gerçekleştiriliyor. Dijital ortamda yapılan oylamada, 160 bin AK Parti üyesinin oy kullanması bekleniyor.

TARAFSIZLIĞIN KORUNMASI İÇİN ÖZEN GÖSTERİLDİ
Oylama sırasında tarafsızlığın korunması için komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.

Dijital ortamda tüm Türkiye'de aynı anda yapılacak olan "E-Temayül" uygulamasını yönetecek bazı illerin komisyon başkanları şöyle:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz başkanlığındaki komisyon Ankara, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin başkanlığındaki komisyon İstanbul, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığındaki komisyon İzmir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci başkanlığındaki komisyon Antalya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen başkanlığındaki komisyon Adana, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başkanlığındaki komisyon Konya, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin başkanlığındaki komisyon Kayseri, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel başkanlığındaki komisyon Diyarbakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon Gaziantep, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon Hatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki komisyon Kahramanmaraş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin başkanlığındaki komisyon Kocaeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri başkanlığındaki komisyon Manisa, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki komisyon Mersin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın başkanlığındaki komisyon Muğla, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon Yozgat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir başkanlığındaki komisyon Sakarya."

OYLARIN DAĞILIMINA YÖNELİK FARKLI KAMPANYALAR YÜRÜTÜLECEK
Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak. Geçmiş seçimlerde alınan oy oranları da mercek altında. Oyların dağılımına göre bölgelerde farklı kampanyalar yürütülecek.

İl başkanları, il yönetim kurulları ve milletvekillerinin de doğru aday için fikri alınacak. Çıkan sonuçların gecikmeksizin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kullandığı sisteme düşecek.

SONUÇLAR MYK'NIN GÜNDEMİNE GELECEK
Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğinde 27 Kasım Pazartesi günü yapılacak AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek.

YAVAŞ YAVAŞ AÇIKLANACAK
AK Parti'de hedef Cumhur İttifakı çatısı altındaki mevcut belediyelere yenilerini eklemek. Bunun için temayül yoklaması ile anket ve saha çalışmalarının sonuçları titizlikle analiz edilecek. Belirlenen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna duyurulacak.

AK Parti Konya'da da İl Teşkilatınca Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklaması düzenlendi.

OMUZ OMUZA VEREREK ÇALIŞACAĞIZ
Yerel seçim hazırlıklarına da 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra başladıklarını bildiren Dağ, "9 Kasım'da aday adaylığı için başvuru sürecini başlatmıştık. 22 Kasım itibarıyla neticelenen aday adaylığı başvurularının ardından adaylarımızı belirleme konusunda AK Parti'mizin demokrasi kültürünün önemli adımlarından olan temayül yoklaması aşamasındayız. Temayül yoklamalarımız, milletimizin ve teşkilat mensuplarımızın da görüşlerini alma noktasında büyük önem arz ediyor. Aday belirleme sürecinde oldukça titiz davranmalı ve icraat politikamıza ciddi katkı sunacak adaylarla yola devam etmeliyiz. Adaylarımız belirlendikten sonraki aşamalarda da biz, tüm dava arkadaşlarımızla omuz omuza vererek çalışacağız." diye konuştu.

ARALIK AYININ İLK YARISINDAN İTİBAREN İLAN EDİLECEK
Dağ, yereldeki yönetsel talepleri göz önünde bulundurarak, karar verme sürecini takip ederek ilerleyeceklerini, bu toplantı ve değerlendirmeler sonunda şehirler için en uygun isimlerin aralık ayının ilk yarısından itibaren ilan edileceğini söyledi.

Dağ, AK Parti belediyeciliğinin sınırlarını genişletmek için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

VATANDAŞLARIMIZ HİZMET DEĞİL HEMİZET YAŞAMAKTADIR
CHP yönetimindeki büyükşehirlerin adeta can çekiştiğini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Buralardaki yönetsel sorunlar birikerek çözümlenmesi güç hale geliyor, kronikleşiyor. Çünkü bu şehirlerimizin başındaki zatı muhteremler, 4 yıl 8 aydır üzerlerine vazife olmayan işlerle uğraştılar. Seçildikleri kentler afetlerle boğuşurken balığa gittiler, tatile çıktılar. Sözlerini unuttular. Milletin kendilerine verdiği görevi bir kenara bırakıp, farklı makamlar peşinde koştular. Kentleri için değil, kendi siyasi gelecekleri için çalıştılar. Kendi aralarındaki çekişmelerden, çatışma ve ihtilaflardan başlarını kaldıramadılar. Velhasılıkelam CHP belediyeciliği kısır döngü belediyeciliğidir, reklam belediyeciliğidir ve vatandaşlarımıza hizmet değil, hezimet yaşatmaktadır."

ŞEHİRLERİN KAYBOLAN YILLARINI GERİ GETİRECEĞİZ
Dağ, "Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle önümüzdeki süreçte de muhalefetin içinde bulunduğu keşmekeşi umursamadan, yaratmak istedikleri suni gündemlere aldırmadan kollarımızı sıvayacak, tüm gücümüzle ülkemizin dört bir yanını AK Parti belediyeciliğine kavuşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanoğlunun kaybolan yılları geri gelmez ama inşallah biz CHP'nin elinde tanınmaz hale gelen şehirlerimizin kaybolan yıllarını geri getireceğiz." dedi.

SAAR 16:00'DA SONA ERECEK
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Sincan Kongre ve Fuar Alanı'ndaki temayül yoklamasında, teşkilat temayül yoklamasının tüm illerde saat 10.00'da başladığını ve 16.00'da sona ereceğini, yoklamanın bilgisayar bulunan kabinlerde dijital yapıldığını vurguladı.

Yavuz, "Saat 16.00'da bilgisayarları kapatır kapatmaz bütün sonuçlar, değerlendirmeleriyle sistemde toplanmış olacak. C

umhurbaşkanı'mız 16.00'dan sonra dilediği anda sonuçları görecek ve ihtiyaç olması durumunda da değerlendirmeye tabii tutacak." dedi.

Ankara'da 5 bini aşkın, Türkiye genelinde ise yaklaşık 150 bin kişinin oy kullanacağını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Biz teşkilat temayül yoklaması yaparken CHP ise temayül mü, ön seçim mi, yoksa başka bir anket formu mu yapayım diye düşünüyor. Daha seçim takvimi açıklanmadı. Biz çok erken bir vakitteyiz şu anda. Teşkilat temayül yoklamasını alalım, o bir ölçüt. Bir yandan da anket çalışmalarımızı yapalım, onlar da kriter, ölçüt. Başka çalışmalar da yapalım, sürece hızlı hazırlanalım diye hızlı başladık."

AK Parti'nin elektronik teşkilat temayül yoklamasının diğer partilere ilham vermesini istediklerini dile getiren Yavuz, "Arzu eden olursa biz de her türlü lojistik desteği sağlarız. Yeter ki en güzel şekilde teşkilat mensuplarının ve diğer oy kullanacak herkesin görüşü iyi bir şekilde alınsın." ifadesini kullandı.

Yavuz, aday olmak isteyen memurların istifası için son günün 1 Aralık olarak belirlendiğini hatırlatarak, şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısının 8 bini aştığını dile getirdi.

TEMAYÜLDE OY KULLANACAKLARA BİR LİSTE VERMEDİK
Yavuz, "Temayül yoklamasından sonra adayların ilan edileceği son tarih var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Süreç devam ettiği için müracaat eden aday adaylarının ilanı diye bir şey yok, genel rakamları veriyoruz. Aksi takdirde dinamik bir süreç, daha istifa edip 'Ben de buradayım diyecek' olanlar olacak elbette. O süreçleri bekliyoruz. Devamında da istifa mecburiyeti olmayanların değerlendirilebileceği tabloyla karşı karşıyayız.

O yüzden biz temayülde oy kullanacaklara bir liste vermedik. Hiçbir listeyle sınırlı kalmayın, müracaat etsin etmesin belediyesi bizden olmayan yerde, içinizden geçen herhangi 3 kişiyi, belediyesi bizden olan yerde de mevcut belediye başkanını değerlendirin ve içinizden gelen herhangi 2 kişiyi tercih sıralamasını da dikkate alarak yazın, dedik."

Aday tespiti için komisyon çalışmalarının hangi tarihte başlayacağı sorusu üzerine komisyonun henüz toplanmadığını ancak partinin ilgili birimlerinin hummalı şekilde çalıştığını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, 'Kararı veren komisyon oluşturuldu, buyurun' dediğinde biz de bütün hazırlıklarımızla o masada yerimizi alacağız. Cumhurbaşkanı'mızın başkanlık yaptığı o komisyon da kararını verecek. O tam ne zaman başlar bilmem ama henüz başlamadı."

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