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Son dakika: Edirne'de etkisiz hale getirilen 4 DHKP-C'li hakkında yeni detay! Ankara'yı kana bulayacaklardı!

Edirne Meriç sınırında göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bölgede devriye atan Jandarma ekiplerine ateş açan 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonla ilgili detaylara ulaşıldı. DHKP-C üyesi olduğu tespit edilen 4 teröristin Ankara’da eylem yapma planlarının olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 08:52 Güncelleme 27 Kasım 2023, 09:03
Son dakika: Edirne’de etkisiz hale getirilen 4 DHKP-C’li hakkında yeni detay! Ankara’yı kana bulayacaklardı!

DHKP-C terör örgütünün Başkent Ankara'da yapmayı planladığı eylem, sınırda devriye görevi yapan Jandarma'nın dikkatiyle bir kez daha önlenmiş oldu. 30 Ekim'de Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Meriç sınırında devriye görevi ifa eden Jandarma ekipleri 1'i kadın 4 kişiye dur ihtarında bulundu.

Bunun üzerine, 4 şüpheli, jandarma ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, 4 kişi etkisiz hale getirildi. Üzerlerinde patlayıcı madde bulunan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı girmeye çalışan 4 kişinin DHKP-C üyesi olduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin geldiği güzergahta ilerleyen jandarma timleri, sınıra 2 kilometre uzaklıkta boş arazide düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirildi. Patlayıcının miktarının ise 12 kilogram olduğu belirlendi.

EYLEM ARAYIŞLARI İLK DEĞİLDİ
Eylem yapmak amacıyla Türkiye'ye girmeye çalışan DHKP-C'lilerin kimlikleri de tespit edildi. İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde yer alan teröristlerin DHPK-C üyesi Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır olduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen 4 teröristin Türkiye'ye yönelik eylem arayışlarının ise ilk olmadığı ortaya çıktı.

LAVRİON KAMPINDA CANLI BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ
Ulaşılan bilgilere göre, teröristlerin Başkent Ankara'da eylem yapma planları olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Terör örgütü üyelerinden Harika Kızılkaya ile Erdoğan Çakır'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2013 yılında Yunanistan'ın Sakız adasındaki DHKP-C militanlarının Türkiye'de yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu belirlenmesi üzerine Yunanistan makamları ile paylaştığı bilgiler doğrultusunda yakalanan isimler arasında olduğu ortaya çıktı.

Lavrion Kampı'na yapılan baskında 19 terör örgütü üyesi ile birlikte gözaltına alınan Erdoğan Çakır tutuklanırken Harika Kızılkaya serbest bırakılmıştı.

DHKP-C'nin en önemli canlı bomba eylemcileri arasında yer alan Harika Kızılkaya'yı serbest bırakması o dönem büyük şaşkınlık yaratırken, Kızılkaya'nın örgütün Lavrion kampında uzun süre canlı bomba eğitimi aldığı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıda bulunan Ecevit Şanlı ve Edirne'de eylem öncesinde yakalanan Bulut Yayla ile birlikte hareket ettiği belirlenmişti. MİT'in o dönem Yunan polisi ile paylaştığı istihbarı bilgiler arasında Türkiye'de yapılması muhtemel bir saldırıda Kızılkaya'nın kullanılabileceği de vardı. Yunanistan'da yargılanan teröristlerden 6 yıla kadar tecilli hapis cezalarına mahkum edilen DHKP-C üyeleri Harika Kızılkaya ve Erdoğan Çakır serbest bırakılırken, Türkiye'nin, DHKP-C'li teröristlere yönelik iade talebi ise Yunan mahkemelerince reddedilmişti.

HOLLANDA'DAN GELİP YUNANİSTAN ZİYARETİNE EYLEM PLANLAMIŞTI
Yine 2017 yılında Yunanistan'da üç hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Burak Ağarmış'ın da bulunduğu DHKP-C üyeleri gözaltına alınmıştı. Evlerde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonunda örgüt üyelerinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılı Aralık ayındaki Yunanistan ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular bulunduğu ifade edilmişti. Eylem için Hollanda'dan Yunanistan'a gelen Burak Ağarmış hakkında da Türkiye iade talebinde bulunmuş, Larisa İstinaf Mahkemesi, tutuklu yargılanan Ağarmış'ın iade talebine ret kararı vermişti.

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