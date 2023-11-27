Son dakika: Edirne’de etkisiz hale getirilen 4 DHKP-C’li hakkında yeni detay! Ankara’yı kana bulayacaklardı!

DHKP-C terör örgütünün Başkent Ankara'da yapmayı planladığı eylem, sınırda devriye görevi yapan Jandarma'nın dikkatiyle bir kez daha önlenmiş oldu. 30 Ekim'de Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Meriç sınırında devriye görevi ifa eden Jandarma ekipleri 1'i kadın 4 kişiye dur ihtarında bulundu.
Bunun üzerine, 4 şüpheli, jandarma ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, 4 kişi etkisiz hale getirildi. Üzerlerinde patlayıcı madde bulunan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı girmeye çalışan 4 kişinin DHKP-C üyesi olduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin geldiği güzergahta ilerleyen jandarma timleri, sınıra 2 kilometre uzaklıkta boş arazide düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirildi. Patlayıcının miktarının ise 12 kilogram olduğu belirlendi.
EYLEM ARAYIŞLARI İLK DEĞİLDİ
Eylem yapmak amacıyla Türkiye'ye girmeye çalışan DHKP-C'lilerin kimlikleri de tespit edildi. İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde yer alan teröristlerin DHPK-C üyesi Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır olduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen 4 teröristin Türkiye'ye yönelik eylem arayışlarının ise ilk olmadığı ortaya çıktı.