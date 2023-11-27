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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki en önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrilmişti. Geleneksel hale gelen temayül yoklaması tüm yurt genelinde yapıldı. Sonuçlar Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti MYK'da masaya yatırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımla Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın aynı olduğunu belirten Çelik, açıklama yaptığı alandaki fotoğrafları işaret ederek, "İki fotoğraf da Gazze'den değil bunlar Nazi'nin soykırımı Netanyahu'nun da yaptığı soykırımı gösteriyor. Her iki soykırım da birbirine benziyor ve bu benzerlik net biçimde görünsün diye koyduk. Bu fotoğrafların hepsi birbirine benziyor." dedi.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 08:57 Güncelleme 27 Kasım 2023, 17:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Çalışmalar cumhurbaşkanımıza sunuldu. Yatay mimariden şehir siyasetine, insan şehir ilişkisine kadar konuların ele alındığı bir çalıştay oldu.

İkinci sunum, Ali İhsan bey tarafından yapıldı. Zonguldak hariç her yerde temayüllerimiz gerçekleşti. Zonguldak'ta sel felaketinden dolayı yapamadık. Seçim işleri başkanlığımızın yoğun mesaisi var. Tüm teşkilatlarımız seçime hazır. Hür ve demokratik şekilde paylaşmış oldular.

Dün 3 mehmetçiğimiz şehit oldu. AK Parti Genel Merkezi'mizden ailelerine baş sağlığı iletiyoruz.

100 YILLIK DEJAVU
Filistin'deki katliamın fotoğraflarını vererek yeni ne yapıyorsunuz denebilir. Buraya bugün niçin koyduğumuzu sorabilirsiniz. İki fotoğraf da Gazze'den değil bunlar Nazi'nin soykırımı Netanyahu'nun da yaptığı soykırımı gösteriyor. Her iki soykırım da birbirine benziyor ve bu benzerlik net biçimde görünsün diye koyduk. Bu fotoğrafların hepsi birbirine benziyor. Tarih kitaplarına koysanız Yahudilere yapılan soykırım sanılabilir. Bugün Gazze'deki soykırım ile Yahudiler'e yapılanın farkı yok. 15 bin insan hayatını kaybetti. Bu bir katliam ve bu bir soykırım. İlk defa bir meselede Batı toplumu ile batılı yönetimler arasında mesafe var. Batılı yönetimler İsaril'i adeta katliamlara teşvik eden üslup sergilerken halkları onurlu asil hepimiz insanız söylemi etrafında toplanan tutum ortaya koyuyorlar. Batıda birçok yönetici evrensel vicdanın sesine kulak vermiyor.

Ateşkes devam etsin diyen çağrı yapılıyor. Netanyahu bunu uzatmaktan yana görünmüyor. Bunu insani mesele olarak değil savaşın taktiği olarak görüyor. Sayın cumhurbaşkanımızın Almanya'daki konuşmasında bundan sonra insanlık vicdanında yankılanmaya devam edecektir.

İsrailli rehine aileleri Cumhurbaşkanımıza mektup yazdılar. İlk günden itibaren herkes cümlenin bir kısmını söylerken cumhurbaşkanımız cümlenin tamamını söyledi. Doğru olanın bu olduğu giderek dillendirilmeye başlandı.

Umarız insani ara denilen durum kalıcı ateşkese dönüşür. Bu arada gazeteciler hayatını kaybetti. İsrail'in karartması altında gerçeğin küçük bölümünü yansıttığı görüldü. Bu fotoğraflarda olduğu gibi ikinci dünya savaşındaki gibi Nazilerin yaptığının benzeri Netanyahu tarafından gazellilere karşı gerçekleştiriliyor. Tamamı yıkılmış ve hastaneler bile İsrail ordusunun bombardımanında tahrip edilmiş durumda. Gazellilerin durumu ile yakından ilgileniyoruz. Türkiye dünyanın vicdanı olduğunu göstermiştir. Türkiye'de tedavi altına alınan hastalar bunun örneğidir. Batını temsil ettiğini söylediği değerler tamamen yok oldu. Utanmadan bu iki yüzlülüğü sürdürüyor. İsrail karşısında neredeyse köle gibi davranıyorlar.

İki itiraz eden ses kayda geçmiştir. Biri İspanya başbakanı olmuştur. İspanya daha insani bir tutum sergilemiştir.

İsrail'in kendini savunma hakkı var dediğinizde bu daha çok öldür anlamına gelmektedir. İkide bir birileri çıkıp İsrail'in var olma hakkı bizim için mutlaktır dedi. Bir devlet var olurken hukuka göre hareket eder örgüt gibi hareket etmez.

Avrupa meselenin sebeplerinden kaçıyor. Avrupa dünyanın tamamından soyutlanmış gül bahçesi değildir. Avrupa'nın göbeğinde Naziler bu katliama imza attılar şimdi de Avrupa ülkelerin suskunluğu ile Netanyahu bu katliamlara imza atıyor.

CHP yöneticilerinin çıkıp cumhurbaşkanımızın uluslararası mesele olmaktan çıkarıp haçlı hilal meselesine çevirmek çabasında iddiası bir iki yüzlülük. Cumhurbaşkanımız bu meseleyi haçlı hilal meselesine dönüştürmeyin diye uyarmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı meselesini içine dini kimlik kavgası sokmaya çalıştı. Bir takım dini argümanlarla yapıldı tüm bunlar. Netanyahu Tevrat'tan referanslar verdi. Din savaşlarına kapı açarsınız.

Cumhurbaşkanımız bu meseleyi insani bir mesele olarak ele alacaksınız, dini mesele olarak ele alırsanız bölge barışına zarar verirsiniz dedi.

Bunu din savaşına çevirmeyin diyen tek açıklama cumhurbaşkanımızdan gelmiştir. Uzun zamandan beri antisemitizme karşı olduğunu ve İslam düşmanlığı ile mücadele edilmeli demiştir.

Nasıl bir tutsaklık ki bu en parlak düşünceleri söyleyenler gelip bir soykırımı savunur hale gelmiştir. Bu nasıl bir insanlıktan yoksunlaşmaktır. Bu katliam karşısında susan düşünürlerin ifadeleri temsil ettiği düşüncenin ölümü anlamına gelmektedir. İnsanlık adına bir hiçtir bu. İsrail ile Yahudiler arasında bir ayrım gözetmiyor. Bugün tarafsızlık katliamın gizli destekçisi olmak demektir.

Gelinen noktada acil ateşkese ihtiyaç vardır. Bu çözüme varılmazsa aynı şey defalarca yaşanmak durumunda kalacaktır. Netanyahu ve yanındakilerin soykırım meselesinde takibinin yapılması önemlidir. Yaptıklarının Bosna'da yapılandan ve Nazilerin yaptığından farkı yoktur. Soykırım niyeti ile bir grubu yok etmek bu suçun tanımına giriyor. Bir kişiyi sadece Filistinli olduğu için öldürüyorlar. Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze'deki kardeşlerimizle olan dayanışmamızı tekrar ifade ediyoruz.

BİZ BU ŞANTAJI KABUL ETMEYECEĞİZ


Patriot istediğimizde saydıkları argümanların aynısını sayıyorlar. NATO güvenliğini de sağlamaktayız. Bulunduğu konumda Avrupa'nın da güvenliği sağlanıyor. Türkiye güvende değilse NATO büyük eksiklik içinde olur ve Avrupa da güvende olmaz. s400 alınca neden alıyorsunuz dediler. Patriot vermediniz diyoruz. Türkiye'nin güvenliği konusunda kim olursa olsun şantaj yaparsa bizim için önemi olmaz. Her seferinde yeni bir gerekçe çıkıyor. Ortak güvenlik kaygısından çok meseleyi bir şantaja dönüştürdüler. Biz bu şantajı kabul etmeyeceğiz.

Ortak gelecek, ortak tehditlere karşı bir yaklaşım söz konusu ise Türkiye görevlerini yerine getiren güvenilir ortaktır. Bugün oturulsun Türkiye'nin bu ihtiyaçlarına cevap verilsin.

CHP'nin demek ki Kürt seçmeni istismar sezonu başlamış. Mevsimlik güncellemeler yapılırdı şimdi de yeni başkan mevsimi başlatmış. Kendi tarihlerine oturup baksınlar. Kürt vatandaşlarımızın demokratik haklara kavuşması için cumhurbaşkanımız reformlarla mücadele verdi. Cumhurbaşkanımız eşitlik mücadelesi verirken anti demokratik uygulamalara öncülük ederken bunların karşısında CHP vardı. İmzaladıkları protokolle Kürt seçmene nasıl yalan söylemişler aslında. Cumhurbaşkanımızın demokrasi için hangi tehditleri atlatarak bu mücadeleyi verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.

Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. İttifakımız en güçlü şekilde seçimlere hazırlanıyor. AK Parti ile MHP arasındaki görüşmeler tempolu şekilde devam etti. Bütün partiler burada kendi kimliklerini koruyarak ilkeler efradında bir araya geliyor. İttifaklar esas ilkleler üzerinde bir araya geliyor. Herhangi bir sorun yok. İhtiyaç duydukları halinde cumhurbaşkanımız v sayın bahçeli bir araya geliyor. Taktik farklılığı olabilir ama bu ittifakın omurgasını zedelemez. İYİ parti her ilde kendi adaylarını çıkaracağını söyledi. Onlar da kendi yolunu çizdi, öyle ilerliyorlar.



AK PARTİ'DEN TEMAYÜL TAMAM
AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içinde. Yerel seçim hazırlıklarını tamamlamaya devam eden AK Parti, aday belirlemede büyük rol oynayan teşkilat temayül yoklamasını dün elektronik ortamda gerçekleştirdi. Seçimlerin ardından kurultay ve temayül yoklamalarını da demokrasi şöleni havasında yürüten AK Parti, 81 ilde teşkilatın görüşlerini aldı.

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Tarafsızlık ilkesi nedeniyle komisyon başkanları kendi seçim çevreleri dışında görevlendirildi. 150 bine yakın teşkilat oy kullandı.

MYK TOPLANTISINDA ELE ALINACAK

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında saat 14:40'ta başlayan parti genel merkezinde düzenlenen basına kapalı toplantı, 2 saat sürdü. Düzenlenen MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alındı. MYK'da aynı zamanda bugüne kadar yapılmış anketler de masaya yatırıldı.

İSTANBUL'DA KAÇ ADAY BAŞVURU YAPTI?
AK Parti İl Başkanlığında Temayül yoklamasına Başkanlık eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin "Büyükşehir Belediye için 6 Aday Adayımız, 39 ilçesinde 255 ilçe Belediye Başkan Aday Adayımız var" dedi.

3 ARALIK'TA SON BULACAK
AK Parti'de belediye aday adaylığı başvuruları 9 Kasım'da başladı, 22 Kasım'da sona erdi. Belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları ise 3 Aralık'ta sona erecek.



AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, dün Edirne'den Kars'a tüm Türkiye'de bayram havasında temayül yoklamalarının yapıldığını belirtti. Yavuz, "Teşkilat mensuplarının görüşünü almak için zaman iyi diliyorum onlar da güzel şekilde yaparlar. Bizim elektronik temayül yoklaması bir parça onlara da ilham versin diye tavsiye ederim" dedi.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ
AK Parti, aday belirleme sürecinde 5 önemli parametreyi baz alıyor. Bunlardan birisi temayül yoklaması oldu. Temayül yoklaması, elektronik ortamda, oy kullanacaklara verilen kartlar ile yapıldı. Teşkilat mensupları imza karşılığında tarafsızca dijital oy kullanma kartlarını alarak oy kullanacakları kabine tek başlarına gitti. Demokrasi şöleni havasında geçen oy kullanma işlemleri daha önceki yıllarda olduğu gibi sakin bir ortamda gerçekleştirildi.



NELER SORULDU?
AK Partili belediyeler için sorulan sorularda, "Belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz? Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz?, Teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz? Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz? Ve Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz? Şeklinde iyi orta ve zayıf şıklarından birini işaretlemelerini istedi.

Öte yandan formun altında yer alan açık uçlu olarak teşkilattan belediye başkan adayı olarak kimi görmek istediklerini de yazmaları talep edildi.



İki aday önerisi alacakları ve bu adayların da tercih sıralarının da dikkate alınacağı ifade ediliyor.

BAŞVURU AİDATI GAZZEYE GİDECEK
Aday başvuruları için sisteme girişin 8 bini aştığını söyleyen Yavuz, "Başvurular için 10 binleri belki 30 binleri aşan bir tablo söz konusu olacak. Bu seçimde aday müracaatında aidat almadık, Gazze için bağış kabul ettik ve bağışları da AFAD'ın hesabında topladık, yatırılan bağışlar Gazzeli mağdurlara el uzatacak. Seçim sürecinin suhuletle geçmesini diliyorum" dedi.

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