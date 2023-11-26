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Son dakika: İstanbul'daki fırtına nedeniyle Şehir Hatları'ndaki birçok sefer iptal edildi

Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle şehir hatlarında birçok sefer iptal edildi. Seferleri tek tek sayan Şehir Hatları, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler de yaşanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 11:13 Güncelleme 26 Kasım 2023, 11:13
Son dakika: İstanbul’daki fırtına nedeniyle Şehir Hatları’ndaki birçok sefer iptal edildi
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
-Beşiktaş-Adalar
-Kabataş-Adalar
-Maltepe-Adalar
-Kadıköy-Kabataş
-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
-Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
-Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp
-Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğraması
-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
-Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy
-Bostancı-Adalar (Ring)
-Kadıköy-Beşiktaş
-Üsküdar-Karaköy-Eminönü
-Üsküdar-Aşiyan
-Kadıköy-Karaköy-Eminönü
-Uzun Boğaz Turu
-Üsküdar-Eyüp
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler de yaşanabilmektedir. Üsküdar-Aşiyan hattı seferlerimizin Aşiyan İskelesi uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
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