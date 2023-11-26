Son dakika: İstanbul’daki fırtına nedeniyle Şehir Hatları’ndaki birçok sefer iptal edildi

-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
-Beşiktaş-Adalar
-Kabataş-Adalar
-Maltepe-Adalar
-Kadıköy-Kabataş
-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
-Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
-Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp
-Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğraması
-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
-Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy
-Bostancı-Adalar (Ring)
-Kadıköy-Beşiktaş
-Üsküdar-Karaköy-Eminönü
-Üsküdar-Aşiyan
-Kadıköy-Karaköy-Eminönü
-Uzun Boğaz Turu
-Üsküdar-Eyüp
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler de yaşanabilmektedir. Üsküdar-Aşiyan hattı seferlerimizin Aşiyan İskelesi uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.