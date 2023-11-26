Son dakika: İstanbul’daki fırtına nedeniyle Şehir Hatları’ndaki birçok sefer iptal edildi

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş-Beşiktaş-Adalar-Kabataş-Adalar-Maltepe-Adalar-Kadıköy-Kabataş-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy-Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp-Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp-Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğraması-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)-Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Bostancı-Adalar (Ring)-Kadıköy-Beşiktaş-Üsküdar-Karaköy-Eminönü-Üsküdar-Aşiyan-Kadıköy-Karaköy-Eminönü-Uzun Boğaz Turu-Üsküdar-EyüpElverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler de yaşanabilmektedir. Üsküdar-Aşiyan hattı seferlerimizin Aşiyan İskelesi uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.