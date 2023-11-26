CHP’li belediyenin İzmir’i temizliyoruz yalanı çöktü! Pis suyu denize yollarlarken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı suçüstü yakaladı

Bozuk yollar, kötü koku, yetersiz altyapı, bitmeyen su kesintileri, sağanak sonrası duran hayat...
CHP'li belediyenin yönetiminde olan İzmir'de ne çile bitiyor ne de dert. Son olarak İZSU'nun geçtiğimiz Eylül ve Ekim ayında analiz sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıp 'temiz' dediği iç körfez, Çevre ve Şehirciliğin il sağlık müdürlüğü ile birlikte yaptığı ölçümlerde iddia edilenin aksine çok kirli çıktı. İZSU'nun altına imza attığı 'kamuoyunu yanıltma operasyonunun' yankıları hafızalardaki tazeliğini korurken bu sefer de kentte kaçak deşarj skandalı patlak verdi.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Son 10 gündür Çiğli'de oturan vatandaşlardan CİMER'e ve Bakanlığın ihbar hattı ALO 181'e 100'ü aşkın pis koku şikayeti geldi. Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, kokunun kaynağını tespit edip önlem almak için çalışma başlattı.
HEDEF ŞAŞIRTMAYA KALKTI
Eylül ve Ekim aylarında kamuoyu ile paylaştığı deniz suyu analiz sonuçlarında insan dışkısı kaynaklı kolibasili değerlerini yok denecek kadar az göstererek halkı yanıltan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku sorununda da benzer yöntem izlemeyi tercih etti. Önlem almak yerine her zaman olduğu gibi bu sefer de çareyi hedef şaşırtmakta buldu. İZSU, açıklama yaparak pis kokunun arıtma tesisinden değil Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklandığını öne sürdü. Ardından da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü denetim yapmamakla suçladı.
SÖZDE ÇEVRECİ MASKESİ DÜŞTÜ
'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' hikayesi İzmir'de gerçek oldu. Bakanlık, yaptığı denetimle İZSU'nun 'Sözde çevreci' maskesini düşürdü. Bölgedeki incelemelerini sürdüren bakanlığa bağlı ekipler, sanayi tesislerinin yanı sıra koku ölçümü yapmak için Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine de gitti. Ekipler tesiste koku ölçümü yaptığı sırada İZSU, İzmir'in dört bir yanından kolektörler aracılığı ile Arıtma tesisine yönlendirilen ve önemli bir bölümü insan dışkısı kaynaklı pis sudan oluşan atıkları arıtmadan, kaçak olarak denize baypas etti.
'Sözde çevreci' İZSU'nun altına imza attığı doğa katliamı, koku ölçümü yapan ekiplerin dikkati ve titiz çalışması sayesinde ortaya çıkarıldı. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ekipler İZSU eliyle yaşanan çevre felaketini tuttuğu tutanakla kayıt altına aldı.