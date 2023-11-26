CHP’li belediyenin İzmir’i temizliyoruz yalanı çöktü! Pis suyu denize yollarlarken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı suçüstü yakaladı

TUTUNAĞI İMZALAMAK ZORUNDA KALDI Bakanlık, İzmir Körfezi'ne kaçak bypası, çektiği fotoğraf ve video görüntüleri ile belgeleyince, İZSU'nun kaçak deşarjı inkar etme olasılığı da böylece ortadan kalkmış oldu. Durum böyle olunca eldeki foto ve video görüntüleri ile adeta eli kolu bağlanan İZSU Tesis Sorumlusu, kaçak deşarja ilişkin bakanlığın tuttuğu tutanağın altına imza atmak zorunda kaldı. Bakanlık, 733 bin 036 lirası denize kaçak deşarjdan olmak üzere İZSU'ya toplamda 1 milyon 465 bin 898 lira para cezası kesti.

1 YILDIR SİSTEM VERİ AKTARMIYORMUŞ

Kesilen cezanın 586 bin 376 liralık bölümünü arıtma tesisinin çevre izin belgesi olmadan kaçak çalıştırılması oluştururken geriye kalan 146 bin 486 liralık kısmın ise arıtıldıktan sonra denize verilen gri sudaki parametreleri bakanlığa aktaran Atıksu durum izleme sisteminin yaklaşık 1 yıldır çalışmaması oluşturdu. Böylece İZSU'nun "Bakanlık arıtma tesisi çıkış suyunu denetliyor, çıkış suyu parametreleri yönetmeliğe uygun" savı da son denetimle çürütülmüş oldu. Bakanlık yetkilileri sistemin çalışmaması nedeniyle arıtıldıktan sonra denize verilen sudaki parametrelerin ilgili yönetmelikteki değerleri sağlayıp sağlamadığının arıtma tesisinden bakanlığa veri akışı olmadığı için 1 yıldır takip edilemediğini belirtti. Yetkililer daha önce bu konuda İZSU'ya gerekli uyarıların yapıldığını, ilgili yönetmelik uyarınca da 73 bin lira para cezası uygulandığını hatırlatıp "Tüm uyarılara rağmen aradan geçen süreçte İZSU sistemde arıza olduğunu öne sürüp verileri paylaşmamakta ısrar etti. Bu nedenle ceza miktarı katlanarak uygulandı." İfadelerine yer verdi.

KOLİBASİLİ DEĞERLERİ YÜKSEK ÇIKTI

Yaşanan son olay, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte körfezin 3 ayrı noktasından aldığı deniz suyu örneklerinde amonyak ve insan dışkısı kaynaklı kolibasili değerlerinin neden çok yüksek çıktığını da ortaya koymuş oldu.