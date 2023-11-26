Fransız avukat Gilles Devers’ten Türk basınına övgü: İsrail’in Gazze’de beyaz fosfor bombası kullandığını onlar sayesinde kanıtladık

Toplantıya, UCM'de Filistin li mağdurları temsil eden ve şikayet dilekçelerini sunan Fransız avukat Devers, Stains Belediye Başkanı Azzedine Taibi'nin yanı sıra çok sayıda avukat katıldı.

Ülkenin başkenti Paris'in banliyösü Stains kentinde, İsrail 'in Gazze 'deki saldırıları ve soykırım suçu işlediğine dair yüzlerce avukatın bir araya gelerek 9 Kasım'da UCM'ye sunduğu şikayet dilekçeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Devers, burada yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananlara tepki vermek için yola çıktıklarını belirtti.

Fransız avukat, kamuoyunun önde gelen yetkililerinin bölgede olup biten karşısında sessizliğe bürünmelerini ve Filistin halkına karşı yapılan bu saldırıya göz yummalarını eleştirdi.

"BU DÜNYADAKİ DİĞER İNSANLAR GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUM SADECE"

Devers, bir sabah bir Filistinli gencin kendisine, "Bu gece evim bombalandı, babamı, annemi, erkek ve kız kardeşlerimi kaybettim. Tek kaldım. Evimiz yıkıldı. Gidecek yerim, karnımı doyuracak bir şeyim yok. Bu dünyadaki diğer insanlar gibi yaşamak istiyorum sadece." yazılı elektronik posta gönderdiğini ifade etti.

"İlk günden itibaren her şeyin UCM'de olacağını anladık." ifadesini kullanan Devers, Filistin'i diğer ülkelerle eş değer olarak tanıyan tek uluslararası yargı mekanizmasının UCM olduğunu vurguladı.