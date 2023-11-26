Fransız avukat Gilles Devers’ten Türk basınına övgü: İsrail’in Gazze’de beyaz fosfor bombası kullandığını onlar sayesinde kanıtladık

Devers, İsrail ordusunun Gazze'de fosfor kullanımına ilişki dosyayı da UCM savcılığına ileteceğini aktararak, basının bu konuda çok iyi belgeler sunduğunu kaydetti.
Türk basınının çektiği fotoğraflarla İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığını kanıtlamada büyük rolünün olduğunu belirten Devers, "Bunda Türk basınının büyük rolü var. Beyaz fosforun uygunsuz kullanımına ilişkin açık fotoğraflarımız var." ifadesini kullandı.
Devers, Gazze'de soykırım yaşandığını savunarak, bölgeye 4 günde, Amerikan ordusunun Afganistan'da bir yılda kullandığı kadar bomba atıldığını belirtti.
İsrail ordusunun saldırılarında Gazze'de öldürülenlerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğuna dikkati çeken Devers, "Şu an Gazze'de yaşayan herkes son derece mağdur ve travma geçiriyor." dedi.
Devers, Gazze'nin kuzeyinde Beyt Hanun bölgesinde tek bir evin ayakta kalmadığını söyleyerek, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarını eleştirdi.
Fransız avukat, İsrail ordusunu kastederek, "Kendisini büyük bir ordu gibi gösteren, temel faaliyeti F-16'ları (uçak) 500 metre yükseklikte savunmasız binaların üzerinde uçurmaktan ve en düşük seviyeye inerek en güçlü bombalarını bırakmaktan ibaret olan bir ordu nedir ki?" ifadesini kullandı.
Stains Belediye Başkanı Taibi, avukat topluluğunun bir araya gelerek UCM'de başlattığı süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu, Filistin halkı ve genel anlamda dünyanın her yerinde ezilen halkların tamamı için bir adalet süreci." dedi.
Toplantı sonrası Devers yaptığı açıklamada, Filistin meselesinde hukukun tekrar yer edinmesi gerektiği ifade etti.
Devers, UCM'nin, ilgili ekibin sunduğu şikayet dilekçesini, "öncellikli bir iş" gözüyle değerlendirdiğini anlattı.
Fransız Belediye Başkanı Taibi, Gazze'deki durumun ciddi olduğunun altını çizerek, derhal bir ateşkes gerektiğini vurguladı.
"BU İNSANLIĞA KARŞI SUÇ"
Tüm esirlerin serbest bırakılmasını isteyen Taibi, "Filistinli siyasi tutsakların tamamının serbest bırakılmasından yanayım. Gazze'deki durum feci. Bu bir savaş suçu. Bunu inkar etmemek gerek. Bu insanlığa karşı suç." diye konuştu.
Taibi, UCM'nin yanı sıra tüm uluslararası kuruluşların bu suçu tanıması gerektiğini ifade ederek, Netanyahu'nun ve Gazze'deki suçlara ortak olan siyasetçilerin uluslararası mahkemelerin önünde yargılanması istediğini dile getirdi.