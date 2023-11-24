Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ihracat açıklaması: OECD ülkelerinde üçüncüyüz

''Bittik, battık, mahvolduk.'' diyenlere aldırmadan çalıştıklarını, ter döktüklerini ve gayret ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Hamdolsun çabalarımızın meyvesini de rekor ihracat rakamlarına ulaşarak topladık. Bu başarıda emeği, alın teri ve katkısı olan siz ihracatçılarımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Bunlar sadece birer başlangıç. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Orta Vadeli Program'da ve On İkinci Kalkınma Planı'nda belirlediğimiz ihracat hedeflerini mutlaka gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
"ARTIŞ EĞİLİMİNİN DEVAM ETMESİNİ SON DERECE DEĞERLİ BULUYORUM"
Başkan Erdoğan, bu noktada bir hususa dikkatleri özellikle tekrar çekmek istediğini vurgulayarak, "İhracatın rakam olarak artışı şüphesiz önemlidir. Ancak bizim Türkiye olarak bundan sonra üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken ihracattaki nitelik artışıdır. Rakamsal artışla birlikte bunun da ötesine geçerek yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanmamız şart. Esasında burada da son 21 yılda ciddi mesafe aldık. 2022'de yüzde 37 olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı bu yılın ilk 10 ayında yüzde 40,3'e yükseldi. Artış eğiliminin devam etmesini son derece değerli buluyorum. Ama buna rağmen ortalama 1,2 veya 1,3 dolar civarında seyreden kilogram başına ihracatı açıkçası Türk ekonomisine yakıştıramıyorum." dedi.
Sadece yükte değil, pahada da ağır ürünlerle yelpazenin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Bunun yolu da kuşkusuz ihracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırmaktan geçmektedir. Savunma sanayi alanında hamdolsun bunu başardık. Kilogram başına ortalama 57,5 doların üstünü yakaladık. İHA'larda bu rakam yaklaşık bin dolardır. İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıları şimdi füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, meramını daha iyi anlatmak için çarpıcı örnekler paylaşmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Biliyorsunuz, insansız hava araçlarında kullandığımız optik kameraları Kanada'dan tedarik ediyorduk. Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik sınır ötesi harekatlarımız sebebiyle Kanadalı firma ayak diremeye, çeşitli bahanelerle teslimatlarını yapmamaya başladı. Ardından Kanada hükümetinin ambargo kararı geldi. Güya NATO'da beraber olduğumuz, terörle mücadelede köstek değil destek olmasını beklediğimiz müttefikimizin bu yaklaşımı karşısında biz de hemen ASELSAN'ı talimatlandırdık. ASELSAN o dönemde CATS kamerasından ayda 2-3 tane üretebiliyordu. Arkadaşlarımız tam bir seferberlik ruhuyla gece-gündüz çalıştılar. Ayda 15-20 adet CATS kamerası üretip yerli İHA'larımıza sunmayı başardılar. Üretimiyle, tasarımıyla, yazılımıyla, sistem ve program mühendisliğiyle yerli ve milli kamera sistemini böylece ülkemize kazandırdık."
Bugüne kadar 160 adet CATS sisteminden 60 tanesini yerli SİHA platformları ile birlikte yurt dışına ihraç ettiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi bununla kalmıyor, kameraların bir üst versiyonunu geliştiriyoruz. 80 kilometre mesafeden tank tespiti yapabilen bu kameramız şu an teknik özellikleri açısından dünyanın en iyi performansına sahip. ASELFLIR-500 adını verdiğimiz bu kamera sistemimizin Şubat 2024'ten itibaren seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Burada sadece kendi ihtiyacımızı karşılamakla kalmadık, aynı zamanda kilogram başına ihracat değeri 20 bin doları bulan bir ürüne sahip olduk. Şimdi geliyorum bir söze, 'Kötü komşu hacet sahibi eder'. İşte bu hikmeti bir kez daha yaşayarak gördük."
"TOGG ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET DAHİ ETMEDİLER"
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk elektrikli aracı TOGG'un da benzer bir başarı hikayesi olduğunu kaydederek, "TOGG'un fikir aşamasından üretimine ve satışına kadar tüm safhalarında bu sefer dışarıdan değil, içimizdeki muhalefetin çelmeleriyle karşılaştık. 60 yıl önce 'Devrim Otomobili' projesini boğmak için ne dedilerse, hangi bahaneleri uydurdularsa aynı sözler, aynı tezler, aynı yalanlarla TOGG'u hedef tahtasına koydular. 'Türkler otomobil yapamaz.' dediler. 'Bunun fabrikası yok.' iftirası attılar. Hatta işçilerimizin, mühendislerimizin, girişimcilerimizin emeğinin ürünü olan otomobillerin yurt dışından getirildiğini iddia edecek kadar kontrolü kaybettiler. Amerika'sından Avrupa'sına güya ileri teknoloji için ülke ülke dolaşırken zahmet edip, şöyle bir günlerini ayırıp hemen yanı başlarındaki TOGG Üretim Tesisini ziyaret dahi etmediler. Yollarımızı süsleyen 12 binden fazla araca rağmen TOGG'la ilgili yalanlarını ısrarla devam ettiriyorlar." dedi.
"Şimdi aynı hezeyanları beşinci nesil muharip savaş uçağımız Kaan için de dillendiriyorlar." diyen Başkan Erdoğan, "Varsın onlar kendi kin ve haset çukurlarında debelenmeyi sürdürsün. Biz bunların hiçbirini nazarıdikkate almıyoruz. Biz işimize odaklanıyor, yeni projelerle ihracatımızı arttırmaya hem de ülkemizdeki inovasyon kültürünü güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kilogram başına ihracat ortalamasında savunmayla birlikte hazır giyim, deri ve makine gibi sektörlerde de fena gitmediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Ama önümüzde halen yürümemiz gereken uzun bir yol, aşmamız gereken engeller olduğunun da farkındayız. Çünkü Türkiye yerinde saymakla yetinecek bir ülke değildir ve olamaz. Bizim gibi varlığını mücadeleye borçlu bir ülke için yerinde saymak demek, geriye gitmek, kan kaybetmek demektir. Biz kan kaybeder miyiz? Ekonomide sürekli hedef büyütmemizin, savunmada sürekli çıtayı yükseltmemizin, ihracatta başkalarıyla değil kendimizle yarışmamızın, turizmde daha büyük hedeflere yelken açmamızın, diplomaside etkinliğimizi arttırmanın yollarını aramamızın, ezcümle her alanda hep daha güçlü, daha iyi, daha gelişmiş, daha bağımsız olma idealiyle hareket etmemizin yegane sebebi işte budur."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Allah'a hamdolsun tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik. Bugün İsrail'in vahşetine ses çıkarmayanlar gibi soykırıma ve sömürüye bulaşmadık." dedi.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, kimi alanlarda kendilerini henüz yeterli görmeseler de ihracatta elde ettikleri bu başarıların hiçbirinin tesadüf olmadığını söyledi.
2002'den beri her adımı belli bir plan ve vizyon doğrultusunda attıklarını kaydeden Erdoğan, "Hükümet olarak ilk günden itibaren inovasyon meselesine çok büyük önem verdik. Zira inovasyon olmadan, özgün, kendi alanında çığır açan ürünler geliştirmeden ne yaparsak yapalım, hangi desteği verirsek verelim hedeflerimize tam manasıyla ulaşamayacağımızı biliyoruz." dedi.
Bu anlayışla teknoparkları yaygınlaştırdıklarını, üniversite-sanayi işbirliğini desteklediklerini dile getiren Erdoğan, araştırma-geliştirme çalışmalarını, bilimsel faaliyetleri, genç girişimcileri teşvik ederek Türkiye'de güçlü bir yenilikçilik ekosistemi kurduklarının altını çizdi.
''AR-GE MERKEZİ SAYISI SIFIRDAN 1298'E ÇIKARILDI''
Araştırma-geliştirme merkezi sayısını sıfırdan 1298'e, tasarım merkezi sayısını yine sıfırdan 326'ya, Teknopark sayısını da 2'den 100'e çıkartarak yenilikçilik iddialarının temelsiz olmadığını gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Yenilikçiliğin mimarı ve taşıyıcısı olan TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Artık nitelikli, başarılı ve donanımlı gençlerimiz geleceklerini yurt dışında değil bu topraklarda görüyor, Türkiye'de arıyor." diye konuştu.
Küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin sayısı arttıkça Türkiye'nin, dünyanın birçok bölgesinden nitelikli insan kaynağını da cezbettiğini dile getiren Erdoğan, ziyaret ettikleri birçok firmada personel çeşitliliğine şahit olduklarını kaydetti.
Başkan Erdoğan, "Gönül ve kültür coğrafyamızdan gelen bilim adamlarını, araştırmacıları, iyi yetişmiş mühendisleri gördükçe ülkemizin inovasyon ekosistemi adına memnuniyet duyuyoruz." dedi.
Bu durumun ne kendileri ne de gelişmiş ülkeler için yeni olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Bilimde, kültürde, sanatta, ticarette, eğitimde, hasılı hayatın her alanında ilerlemek ancak beşeri zenginlik ve çeşitlilikle mümkündür." ifadesini kullandı.
Tarih boyunca İstanbul'dan Bağdat'a, Kahire'den Şam'a, Buhara'dan Kurtuba'ya kadar İslam medeniyetinin gözde şehirlerinin hep bu şekilde geliştiğini ve kalkındığını anlatan Erdoğan, "Batı'daki bilim merkezleri, kendi sakinlerinin yanı sıra dünyadan bilim ve sanat insanlarını cezbederek büyümüşlerdir. Dünyanın en başarılı üniversiteleri, en başarılı AR-GE merkezleri, üretim ve araştırma merkezleri, küresel ağa sahip uluslararası şirketleri, yerel insan kaynağı yanında başka membalardan beslenmektedir." dedi.
Bunun en somut örneğinin Silikon Vadisi olduğuna işaret eden Başkan Erdoğan, "Silikon Vadisi'nde Amerikalılarla birlikte dünyanın yüzlerce ülkesinden başarılı araştırmacılar, girişimciler, bilim insanları çalışıyor. Kullandığımız telefonların kim bilir kaç milletten insanın emeğinin ürünü olduğunu tahmin bile edemeyiz." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, aynı durumun arabadan bilgisayara, telefon uygulamalarından kol saatlerine kadar hemen her şey için geçerli olduğunu vurguladı.
Şirketlerin, üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin dışa açılmaktan ve uluslararası bir zemin oluşturmaktan asla korkmaması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye'yi içine kapatmayı, sınırlarına hapsetmeyi amaçlayan söylemleri kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Son dönemde beşinci kol elemanları tarafından körüklenen lümpen faşizm, büyük ve güçlü Türkiye yolundaki en büyük engellerden biridir çünkü faşizm sadece insanın ve insani hasletlerin değil aynı zamanda bilimin, sanatın, yenilikçiliğin, özgün ve özgür düşüncenin de hasmıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Erdoğan, kendi dışında herkesi düşman gören bu hastalıklı zihniyetin toplumu ifsat etmesine, özellikle gençleri zehirlemesine fırsat vermeyeceklerinin altını çizerek, Türkiye'ye yatırım yapan, istihdam sağlayan, Türk ekonomisinin gelişmesi, güçlenmesi, hak ettiği düzeye gelmesi için katma değer üreten herkesi bağırlarına basmaya devam edeceklerini vurguladı.
"TÜRKİYE'DE BİLİM İNSANI, YATIRIMCI, TURİST VE ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNİN ARTMASI, İHRACAT AÇISINDAN OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"
Tıpkı tarihte ve bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi renkliliği, farklılığı, çeşitliliği, kaliteyi, dünyanın neresinde olursa olsun bilgiyi bir zenginlik olarak görmenin ve bunu ekonomik anlamda kazanca dönüştürmenin kendileri için zorunluluk olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Diğer türlü yerimizde sayar, rakiplerimiz ileri giderken biz irtifa kaybederiz. Türkiye'de bilim insanı, yatırımcı, turist ve öğrenci hareketliliğinin artması, ülkemizin ihracatı açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ülkemizin son yıllarda yurt dışında üstlendiği projelerin hem değer hem de miktar olarak yükselmesinin altında yatan sebeplerden biri de budur. Buna zarar verecek, ülkemizin imajını, yurt dışındaki algısını zedeleyecek provokasyonlara sizlerin de müsaade etmeyeceğine inanıyorum."
Başkan Erdoğan, bu milletin en büyük ilham ve güç kaynağının birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı hedefiyle çıktığımız bu kutlu yolculukta menzile ulaşmak için daha fazla çalışmaktan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor. Bugüne kadar 'İman vardır, iman varsa imkan da vardır.' dedik." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Nicelerinin üstesinden bu anlayışla geldik, nice badireler atlattık, nice saldırıyı püskürttük. Nice bize 'Yapamazsınız.' diyenleri, bize sürekli karamsarlık aşılayanları, 'Bu ülkeden bir şey olmaz.' diyenleri başarılarımızla sürekli hüsrana uğrattık. Ülkemizi yurt dışında kötüleyerek siyasi rant peşinde koşan muhterislerin heveslerini vatanımıza sahip çıkarak kursaklarında bıraktık. Bundan sonra da aynısını yapacağız." diye konuştu.
6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin yaralarını süratle sararken hedeflerinden de asla kopmadıklarını ve kopmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Elbette bu dönemde millet olarak mazlum ve mağdur coğrafyalara sırtımızı dönmeyeceğiz. Balkanlar'a, Kafkaslar'a, Türk dünyasındaki soydaşlarımıza sahip çıkıyorsak 7 Ekim'den bu yana İsrail'in vahşi saldırıları altında can veren Gazzeli kardeşlerimizin derdiyle de aynı şekilde dertleneceğiz.'' dedi.
Tarihin hiçbir döneminde zulme rıza göstermediklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Bugün İsrail'in vahşetine ses çıkarmayanlar gibi soykırıma ve sömürüye bulaşmadık. İnsanımızın başını öne eğecek, utanacak, çekinecek, birileri tarafından önümüze konacak hiçbir bagajımız olmadı. Biz, bunların hiçbirine borçlu değiliz. Tam aksine alacaklıyız ve alnımız ak, başımız dik yürüdük. Gittiğimiz her ülkede şu hakikate her defasında şahit oluyoruz: Türkiye, zor zamanlarda sığınılacak güvenli yuva demektir. Türk ise özlenen, yolu gözlenendir. Ayak izinin olduğu her yerde hayırla, hasretle yad edilendir." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, tarihin kendilerine yüklediği sorumluluk bilinciyle ya bir yol bulacaklarını ya da bir yol açacaklarını belirterek, "Ama ne suretle olursa olsun yolda kalanlardan olmayacağız." dedi.
Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Görüşleriyle, değerlendirmeleriyle, teklifleriyle, tenkitleriyle ve tecrübeleriyle Türkiye İnovasyon Haftası'nı zenginleştiren, bu etkinliğe katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ödül verdiğimiz ve vereceğimiz firmaları tebrik ediyor, Ticaret Bakanlığımızı ve Türkiye İhracatçılar Meclisini kutluyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."
25 FİRMAYA ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Programda, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de yer aldı.
Programda, İnovaLİG KOBİ ölçeğinde 5 farklı kategorinin birincisi, ikincisi ve üçüncüsü 15 firma ile büyük ölçek kategorisinin ikincisi ve üçüncüsü 10 firma olmak üzere 25 firmaya Bakanlar Bolat, Işıkhan ve Uraloğlu ile TİM Başkanı Gültepe tarafından ödülleri verildi.
Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından kısa bir süre salondan ayrıldı. Telefon görüşmesi yaptıktan sonra salona dönen Erdoğan, İnovaLİG şampiyonlarına ödüllerini takdim etti.