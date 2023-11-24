Sayıştay raporu ortaya koydu: İBB borç batağında

SAYIŞTAY RAPORU ORTAYA ÇIKARDI Sayıştay 'ın yayınladığı 2022 raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) yönetiminin usulsüzlüklerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Raporda, İBB'de 125 farklı konuda hatalı işlem yapıldığına yer verildi.

Seçildiği 2019'dan itibaren İstanbul'u bir kenara bırakarak koltuk peşinde koşan, "değişim" diyerek tavşan aday Özgür Özel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan eden Ekrem İmamoğlu İstanbul'un kaynaklarını har vurup harman savurdu.

Raporun en dikkat çeken başlıklardan biri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tasarruf yapıyoruz. Araç sayısını azalttık" söyleminin gerçeği yansıtmaması oldu. Sabah'ın haberine göre İBB'nin açıkladığından daha fazla araca sahip olduğu, bin 258 aracın Araç Yönetim Sistemi'ne bile kaydettirilmediği belirtilen raporda, "Belediye bünyesindeki araçların sayısı tam olarak tespit edilememektedir" ifadesini yer verildi.

İBB BORÇ BATAĞINDA

Sayıştay, İBB'nin borç batağında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İBB'nin 2022'de borçlanma yasal sınırını 13 milyar 94 milyon TL aştığı tespit edildi. İBB, borçlanma miktarı düşürülmeden yeni bir borçlanma yapmaması konusunda uyarıldı.