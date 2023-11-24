Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 3 ilde yapılan eş zamanlı KAHRAMANLAR-29 operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-29" Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 3️⃣9 şüpheli şahıs yakalandı ❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

TERÖRİSTLERİ VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİ İNLERİNDE YAKALAYIP ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ❗️

❌İstanbul merkezli 1️⃣7️⃣ ilçede 4️⃣0️⃣ adrese; Diyarbakır Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2️⃣ adrese, Bolu'da 1️⃣ adrese olmak üzere toplam 4️⃣3️⃣ adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör şüphelisi 3️⃣9⃣ şahıs yakalandı.

BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda;

📌 Ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.🇹🇷

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek❗️