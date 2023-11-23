MİT nefes kesen operasyonla Gazzeli dahiyi kurtarmak için devreye girmişti! Filistinli hackerlar Demir Kubbe’yi nasıl körleştirdi?

MİT DEVREYE GİRDİ
Amaç Omar'ın ev adresini ele geçirmekti. Nikola Radonij ısrarla yurtdışına gelmesi gerektiğini, şirketin kendisine ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu ısrar üzerine devreye giren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Omar A.'yı ikaz ederek yurtdışına çıkmasını engelledi. Ancak Omar A., Eylül 2022'de 15 günlüğüne gezmek için Malezya'ya gitmeye karar verdi.
MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi (İKK), Omar A.'ya yönelik şüpheli iş tekliflerinden daha önceden haberdar olduğu için yurtdışına çıkmadan önce gerekli tüm uyarıları yaptı. Acil durumlarda telefonu kapatılsa bile sürekli konum bilgisini İstanbul'a yollayan bir uygulama A.'nın telefonuna yüklendi. Omar A., 28 Eylül 2022 gecesi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kaçırıldı.
50 km uzaktaki bir dağ evinde Omar A. çapraz sorguya alındı. Mossad timi, Hulu Langat bölgesindeki dağ evinde Tel Aviv'le video konferans yöntemiyle 36 saat sorguladıkları Omar A.'ya ağır işkence uyguladı.
Tel Aviv'den bağlanan Mossad yöneticileri, Demir Kubbe'yi körleştirmeyi başaran Filistinli bilgisayar programcısına bu programı nasıl geliştirdiğini, hangi kodlama dilini kullandığını, İsrail kamu görevlileri ve askerlerinin kullandığı Android tabanlı cep telefonlarını hack'leyen sistemi nasıl kapatabileceklerini öğrenmeye çalıştı. MİT, kaçırılma olayını öğrenir öğrenmez Malezya'daki muhataplarına konunun çok acil olduğunu belirterek Filistinli yazılımcının dağ evinden kurtarılması için bulunduğu nokta konumunu gönderdi.
Malezya Özel Harekât timleri, şok baskın gerçekleştirdi. Genç Filistinli sağ olarak kurtarıldı. Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi, 11 kişi kişiyi tutukladı.
Bu önemli operasyonun ardından, geçtiğimiz haftalarda MİT koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bir Mossad ajanını İstanbul'da yakaladı. Filistinli Omar A.'ya bir proje ortaklığı çerçevesinde yaklaşan Foad Osama Hıjazi, MİT tarafından deşifre edilince düğmeye basıldı. Hıjazi, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a casusluk yapmaktan İstanbul'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Radonjıc'in İsrail İstihbarat Servisiyle bağlantılı olduğu yönündeki tespitler üzerine "askeri ve siyasal casusluk" suçlamasıyla 7 Ekim'de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı öğrenildi.
DEMİR KUBBE'Yİ NASIL KÖRLEŞTİRDİLER?
2015 yılında Demir Kubbe'yi körleştiren Filistinli hacker grubunun bunu nasıl yaptığı gündem konusu olurken, Kaspersky, Securelist adlı sitede yayınlanan 2015 tarihli raporda detayların yer aldığı görüldü.
Kaspersky Lab'ın yayınladığı raporda çarpıcı bilgiler yer almaktaydı.
Kaspersky siber casusluk grubu olan Desert Falcons'ı keşfettiğini duyurarak, Omar ve arkadaşlarının Windows PC'lere ve Android tabanlı cihazlara etkili olan bir yazılım geliştirerek, kurbanların hem telefon hem de bilgisayarları için özel 'truva atları' geliştiriyordu.
Bu yazım ile birlikte hedeflenen kurbanlar arasında askeri ve hükümet kuruluşları, ekonomiden sorumlu çalışanlar, önde gelen medya kuruluşları, araştırma ve eğitim kurumları, enerji ve kamu hizmetleri sağlayıcıları, aktivistler ve siyasi liderler, fiziksel güvenlik şirketleri ve önemli jeopolitik bilgilere sahip diğer kurumlar yer alıyordu.
Kaspersky Lab uzmanları toplamda 'Çöl Şahinleri'nin 50'den fazla ülkede 3000'den fazla kurbanın izini bulmayı başardığını ve bir milyondan fazla dosya çadığını da ifade etti.
TELEFONLARA NASIL SIZIYORLARDI?
Çöl Şahinleri'nin kullandığı ana yöntem, e-postalar, sosyal ağ gönderileri ve sohbet mesajları yoluyla gönderdikleri linklerdi. Bu linklerle birlikte İsrailli askerlerin telefonlarına ulaşılmaktaydı.
Siyanist yönetiminin önemli bilgilerine erişimi bulunan kişilere ait telefonlardan elde edilen bu veriler, Demir Kubbe'nin etkisiz hale getirilmesi amacıyla kullanıldı.
Kaspersky, 30 kişilik ekibin Ortadoğu'yu hedef almak için Arapça konuşan insanlar tarafından kurulmuş ilk grup olduğunu öne sürdü.