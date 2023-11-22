MİT’ten nefes kesen operasyon! Gazzeli dahiyi kurtarmak için devreye girdi! Demir Kubbe’yi çökertmişti

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son yıllarda gerçekleştirdiği en büyük uluslararası operasyonun detaylarına ulaşıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son yıllarda gerçekleştirdiği en büyük uluslararası operasyonun detaylarına ulaşıldı.
İsrail'in dünyaca ünlü askeri hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome) 2015-2016 yıllarında geçici körlük yaşadı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları bu sayede İsrail'in kritik noktalarına füzeli saldırılar gerçekleştirdi.
DEMİR KUBBE'Yİ HACKLEDİ
Saldırıları bir türlü engelleyemeyen ve kaynağını bulamayan İsrail, tam 3 yıl süren araştırmaların sonunda kritik bir isme ulaştı. Demir Kubbe'yi hack'leyen kişi, 1991 doğumlu Omar Z.M.A. çıktı.
Gazze İslam Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Programcılığı Bölümü mezunu Omar, aynı tarihlerde, Gazze İçişleri Bakanlığı adına bir hack'leme programı yazdı. Bu program Android tabanlı tüm telefonlara sızabilme etkisine sahipti. İsrail, radarına aldığı Omar A.'yı yakalamak için çeşitli planlar yaptı.
SIKI TAKİBE ALINDI
2019'da Omar A.'ya Norveçli yazılım şirketinden iş teklifi yapıldı ve bir uygulama siparişi verildi. Ancak Omar A. şüphelenerek iş teklifini reddetti. Dünyanın en iyi yazılımcılarından ve hacker'larından (bilgisayar korsanı) biri olarak gösterilen Omar A., 3 Mart 2020'de Kahire üzerinden İstanbul'a taşındı. Omar, Türkiye'de de Mossad tarafından sıkı takibe alındı. İlk teması Nisan 2021'de Raed Ghazal adlı ajan kurdu.
İŞ TEKLİF ETTİLER
Fransız şirket Think Hire'in İnsan Kaynakları yöneticisi olduğunu iddia ederek Whatsapp'tan irtibat kuran Ghazal, iş teklifinde bulundu. Haziran ve Ağustos 2021'de İstanbul'da yüz yüze mülakatlar yaparak Omar'ı şirkete kazandırmaya çalışan Raed Ghazal, bir süre sonra bir başka Mossad elemanı Omar Shalabi'ye işi devretti. Ghazal ve Shalabi'nin tek hedefi, yazılımcı genci İsrail'in başkenti Tel Aviv'e kaçırmaktı. Shalabi, bir program yazması karşılığında 10 bin dolar teklif etti. Programı hızlıca aktif hale getiren A.'ya parayı Fransız şirket gönderdi. Paraları gönderen ise John Foster sahte kimliğini kullanan Mossad elemanıydı.
(Malezya'daki timin kadın lideri Nidarahayu Binti Zainal)
DAĞ EVİNDE İŞKENCE YAPTILAR
Omar Shalabi, Haziran 2022'de Nikola Radonij'e (44) işi devretti. 28-31 Ağustos 2022'de Karaköy Hoteli'nde konaklayan Mossad casusu Radonij, Gazzeli Omar'la hotelde yüz yüze görüşerek İstanbul'da kalması durumunda 5 bin 200 dolar sabit maaş, Brezilya'da çalışmayı kabul etmesi durumunda ise 20 bin dolar maaş teklifinde bulundu.
Radonij, Mossad'a çalışan istihbarat elemanları Abdülber Muhammet Kaya, Foad Osama Hıjazı ve Fas uyruklu Youssef Dahmane Jdid isimli şahıslarla internet tabanlı projede birlikte çalışacaklarını belirtti. İstanbul İl Göç İdaresi'nde tanıdıkları olduğunu ileri süren Radonij, Omar A.'ya hemen pasaportunu ve ikametgâh adresini göndermesini istedi.
MİT DEVREYE GİRDİ
Amaç Omar'ın ev adresini ele geçirmekti. Nikola Radonij ısrarla yurtdışına gelmesi gerektiğini, şirketin kendisine ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu ısrar üzerine devreye giren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Omar A.'yı ikaz ederek yurtdışına çıkmasını engelledi. Ancak Omar A., Eylül 2022'de 15 günlüğüne gezmek için Malezya'ya gitmeye karar verdi.
MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi (İKK), Omar A.'ya yönelik şüpheli iş tekliflerinden daha önceden haberdar olduğu için yurtdışına çıkmadan önce gerekli tüm uyarıları yaptı. Acil durumlarda telefonu kapatılsa bile sürekli konum bilgisini İstanbul'a yollayan bir uygulama A.'nın telefonuna yüklendi. Omar A., 28 Eylül 2022 gecesi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kaçırıldı.
50 km uzaktaki bir dağ evinde Omar A. çapraz sorguya alındı. Mossad timi, Hulu Langat bölgesindeki dağ evinde Tel Aviv'le video konferans yöntemiyle 36 saat sorguladıkları Omar A.'ya ağır işkence uyguladı.
(Olayın baş aktörü, dahi yazılımcı OMAR Z.M. A.)
Tel Aviv'den bağlanan Mossad yöneticileri, Demir Kubbe'yi körleştirmeyi başaran Filistinli bilgisayar programcısına bu programı nasıl geliştirdiğini, hangi kodlama dilini kullandığını, İsrail kamu görevlileri ve askerlerinin kullandığı Android tabanlı cep telefonlarını hack'leyen sistemi nasıl kapatabileceklerini öğrenmeye çalıştı. MİT, kaçırılma olayını öğrenir öğrenmez Malezya'daki muhataplarına konunun çok acil olduğunu belirterek Filistinli yazılımcının dağ evinden kurtarılması için bulunduğu nokta konumunu gönderdi.
(Raaed Ghazal)
Malezya Özel Harekât timleri, şok baskın gerçekleştirdi. Genç Filistinli sağ olarak kurtarıldı. Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi, 11 kişi kişiyi tutukladı.
(Nikola Radonij)
Bu önemli operasyonun ardından, geçtiğimiz haftalarda MİT koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bir Mossad ajanını İstanbul'da yakaladı. Filistinli Omar A.'ya bir proje ortaklığı çerçevesinde yaklaşan Foad Osama Hıjazi, MİT tarafından deşifre edilince düğmeye basıldı. Hıjazi, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a casusluk yapmaktan İstanbul'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DAHİ YAZILIMCI SAFE HOUSE'TA TUTULUYOR
(Foad Osama Hijazi)
MİT'in devreye girmesi sonucu kurtarılan Omar A., Türkiye'ye getirildi. MİT kontrolündeki bir Safe House'ta (Güvenli Ev) kalan Omar A., ustası olduğu yazılım çalışmalarına da devam ediyor.
(Youssef-Dahmane Jdid)
MALEZYA'DAKİ İLK OLAY DEĞİL
Çoğunluğu Müslüman olan ve Filistin davasının güçlü bir destekçisi olan Malezya'nın İsrail ile herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor. SABAH'ın yaptığı araştırmaya göre, İsrail devletinin Malezya'daki kaçırılma vakası ilk değil. 2018 yılında yine Hamas üyesi Gazze doğumlu elektrik mühendisi Fadi Muhammed el-Batş, Kuala Lumpur'da Mossad'a bağlı çalışan iki motosikletçi tarafından vurularak öldürüldü. Malezya yerel medyası da Fadi Muhammed el-Batş'in İsrail gizli servisi tarafından öldürüldüğünü yazdı.