MİT’ten nefes kesen operasyon! Gazzeli dahiyi kurtarmak için devreye girdi! Demir Kubbe’yi çökertmişti

İsrail'in dünyaca ünlü askeri hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome) 2015-2016 yıllarında geçici körlük yaşadı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları bu sayede İsrail'in kritik noktalarına füzeli saldırılar gerçekleştirdi.

DEMİR KUBBE'Yİ HACKLEDİ

Saldırıları bir türlü engelleyemeyen ve kaynağını bulamayan İsrail, tam 3 yıl süren araştırmaların sonunda kritik bir isme ulaştı. Demir Kubbe'yi hack'leyen kişi, 1991 doğumlu Omar Z.M.A. çıktı.

Gazze İslam Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Programcılığı Bölümü mezunu Omar, aynı tarihlerde, Gazze İçişleri Bakanlığı adına bir hack'leme programı yazdı. Bu program Android tabanlı tüm telefonlara sızabilme etkisine sahipti. İsrail, radarına aldığı Omar A.'yı yakalamak için çeşitli planlar yaptı.

SIKI TAKİBE ALINDI

2019'da Omar A.'ya Norveçli yazılım şirketinden iş teklifi yapıldı ve bir uygulama siparişi verildi. Ancak Omar A. şüphelenerek iş teklifini reddetti. Dünyanın en iyi yazılımcılarından ve hacker'larından (bilgisayar korsanı) biri olarak gösterilen Omar A., 3 Mart 2020'de Kahire üzerinden İstanbul'a taşındı. Omar, Türkiye'de de Mossad tarafından sıkı takibe alındı. İlk teması Nisan 2021'de Raed Ghazal adlı ajan kurdu.