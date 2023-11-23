Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan büyükelçileri kabul ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan büyükelçileri kabul ediyor.
KAMBOÇYA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Sok, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kabulde, Büyükelçi Chea Sok, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını, Başkan Erdoğan'a takdim etti.
Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.
Kabulde Büyükelçi Bakari, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Bakari'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.