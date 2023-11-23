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Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan büyükelçileri kabul ediyor. Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok ve Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 16:07 Güncelleme 23 Kasım 2023, 17:29
Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan büyükelçileri kabul ediyor.

KAMBOÇYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti.

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Sok, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kabulde, Büyükelçi Chea Sok, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını, Başkan Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Başkan Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.



Kabulde Büyükelçi Bakari, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Bakari'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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