Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yoğun ilgi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki A Haber'de açıkladı: "Türkiye bir deprem ülkesidir"

Yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşa TOKİ'den proje veriyoruz. Gidip mühendislik bürolarında uğraşmasın masraf etmesin, herhangi bir vergi, harç veya muaf istemiyoruz. Yapı denetim firmalarına para vermeyecek. Kontrolü de bize ait.





ORTA HASARLI BİNALARIN DÖNÜŞÜMÜ

Orta hasarlı bina sahibinin elinde iki tane seçenek var, eğer diyorsa ki ben gider rapor alırım orta hasarlı olduğunu ispatlarım sonra da bunun ruhsatını çıkartırım güçlendiririm, başlasın hiçbir mani yok. Ama diyorsa ki, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda büyük bir fedakarlık yaptı. Orta hasarlı nihayetinde yorulmuş bir binadır. Yorulmuş binalardan ben çok korkarım. Diyorsa ki vatandaş, benim binamı da ağır hasarlı gibi görün, yıkın ve siz benim zararımı tazmin edin.





ŞEHİR MEYDANLARI PROJESİ

İlk etapta buraya yapı yapılır mı yapılmaz mı diye bilim adamları ile bir çalışmamız oldu. Eğer siz burada bir güçlendirme yaparsanız, buraya konut yapılabilir. Bir tek şart fay kırığının olduğu yeri boş bırakacaksınız ve kazıklı bir sistem tercih edeceksiniz. Binaları güçlü bir şekilde yapmak için 35-40 milyon dolar ihale bedeli var. Orayı geçip daha aşağıdaki sert zeminlere kazıklar çakılmazsa, yarın bir gün o oynamalarda başa bir felaket gelebilir.

Hatay'da neredeyse yıkılan konut sayısı 254 bin...

Antakya Merkez yüzde 90 itibarıyla yıkılmış halde. Bizim Hatay'da yapmaya çalıştığımız şey, ana cadde üzerinde üzerinde özellikle nehir tarafını yapmaya çalışıyoruz. Hatay'ın kendine has özgün bir mimarısı var. Geleneksel sosyolojisinin kurucusu İbn-i Haldun der ki, 'şehir medeniyetlerin doğduğu ve yayıldığı yerlerdir'. Kahramanmaraş, Hatay bir şehirdir. Buranın da kendine has kadim bir kültürü olduğu gibi, geleneksel özgün bir mimarisi var. Burada dünya çapında mimarlarımız bu işte kendini benimsediler.

Antep'te 10 bin, Kahramanmaraş'ta 8 bin 500, köy evi olarak ise bin 298 ev bitmiş vaziyette. 10 bin evi biz 1 ay içerisinde teslim edebiliriz. Bunlar da genellikle fay kırığı üzerinde olanlar veya dere yataklarında olanlar, bir daha yerinde yapma imkanı bulunmayanlara ilk anda dağıtmak istiyoruz. İnşallah sene başından itibaren her ay bu rakamlarda konut dağıtmaya da devam edeceğiz. "CHP'Lİ BELEDİYE BURAYA DEPREM TURİSTİ GİBİ GELDİLER, SELFİE ÇEKİP BIRAKIP GİTTİLER"

Geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, epeyce bu konularda rakamlar vermiş ama ben baktığım zaman bütün rakamların yanlış olduğunu gördüm. Güya diyor ki, 'Sayın Cumhurbaşkanı bunları 1 sene içerisinde vereceğiz dedi ama şu an da yapılan bile yüzde 5 civarında insanları kandırıyorlar' gibi deprem bölgesi üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar. Birincisi gerçek şu deprem olduğunda buralarda biz vardık Türk halkı vardı, onların belediyeleri buralara deprem turisti gibi geldiler ve bırakıp gittiler. Vatandaş bunları samimiyetsizliği gördü ve deprem sonrasında yapılan seçimlerde vatandaş kime güvendiğini gösterdi. Bu bölgedelerde biz çok yüksek oranda oylar aldık. Biz buralarda bu konutları teslim edeceğiz. 850 bin bağımsız birim hasar gördü ancak, hak sahipliği noktasında sayılar biraz daha düşük. Kiminin sahipliği gözükmüyor. Kime evler terk edilmiş, yıkılmış evet yerinde tespitli ama, kimse de müracat etmemiş. Şimdi de köy konutlarına başlıyoruz. Bugünden itibaren 6-8 ay içerisinde köy konutlarının tamamını bitirmiş olacağız. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN