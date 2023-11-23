Külliye’de duygu dolu anlar! Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın bağlaması Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a emanet

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise Emine Erdoğan 'a Aybüke öğretmenin simge fotoğrafındaki sembolik kırmızı yazmaya bağlı minyatür bağlama hediye etti.

Emine Erdoğan , "Görevi başında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin hayat yolculuğunu anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini, kıymetli şehit ailelerimizle birlikte yüreğimiz buruk izledik. Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

FİLMDE ŞEHİT KAYMAKAM DA ANILDI

10 Kasım'da Mardin'de PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede 11 Kasım 2016'da şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e filmin bir sahnesinde atıfta bulunuldu. Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 10 Haziran 2017'de şehit düşen Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun hikayesine de filmde yer aldı.

ŞEHİT AYBÜKE ADINI ŞEHİTTEN ALDI

Şehit Aybüke öğretmene ailesi tarafından verilen isim, 1993 yılında gerçekleşen Hocalı Katliamında şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verilmişti.

TRT Ortak Yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben" filminin galasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile filmde adı geçen Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk ile Şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun ailesi de katıldı.