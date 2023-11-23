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Erdoğan haklı! Fazıl Say arkadaşı ile arasında geçen diyaloğu anlattı: ABD ve Almanya ne diyorsa tersine bakacaksın

Ünlü piyanist Fazıl Say yakın bir arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu paylaştı. Fazıl Say arkadaşının kendisine "Başkan Erdoğan'ın çok konuda haklı olduğunu" söylediğini belirterek "ABD ve Almanya ne diyorsa, önce tersine bakacaksın!" ifadelerini kullandığını söyledi.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 12:13 Güncelleme 23 Kasım 2023, 12:41
Erdoğan haklı! Fazıl Say arkadaşı ile arasında geçen diyaloğu anlattı: ABD ve Almanya ne diyorsa tersine bakacaksın

Katil İsrail Filistin'de soykırım suçu işlerken ABD ve Almanya başta olmak üzere Batı işgalcilere tam destek veriyor!

Başkan Erdoğan katliamın karşısında ses yükseltere hem ABD'ye hem de Batı'ya sert eleştiriler getirdi. Dünyaya İsrail'in katliamına karşı çıkan çağrısı yapan Başkan Erdoğan "Bizim İsrail'e borcumuz yok. Bu Netanyahu gidicidir" diyerek İsrail'e de rest çekti.

FAZIL SAY ARKADAŞIYLA DİYALOĞUNU PAYLAŞTI: ERDOĞAN HAKLI
Daha önce Erdoğan'ın Filistin meselesinde yaptığı açıklamalara destek veren Fazıl Say yakın bir arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Say, arkadaşının kendisine, Erdoğan, Vladimir Putin ve Viktor Orban gibi liderlerin ABD ve Almanya'ya karşı pek çok konuda haklı olduğunu söylediğini belirtti.

Fazıl Say şunları yazdı:
"Dün konserden sonra Budapeşte'de restoranda çigan var. Hayattaki en yakın dostum Macardır, kulağıma eğildi; "Fazil!" Dedi.."Urban'ın, Erdoğan'ın , Putin'in haklı olduğu şeyler var, çok var, Abd ve Almanya ne diyorsa, önce tersine bakacaksın!"

FAZIL SAY BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK VERİNCE KONSERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ!
Başkan Erdoğan'ın Filistin diplomasisini öven ve İsrail'in katliamına karşı çıkan sanatçı Fazıl Say'ın yurt dışındaki konserleri iptal edilmişti.


Fazıl Say, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet…Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset "ölüm kültürü" vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak,; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi."

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BAŞKAN ERDOĞAN SCHOLZ'A KARŞI ÇIKIŞINA DESTEK VERDİ
Öte yanda Fazıl Say, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında Almanya'ya tepki göstermesine de destek vermişti.

Say yaptığı paylaşımda "Türkleri hafife almayın" diyerek Filistin'e yönelik zulmüne karşı çıkmanın sadece Antisemitizm değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Gazze yaşanan katliama ilişkin rakamlara dikkat çeken Say, Scholz'un "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerini eleştirdi.

Say, Almanya'nın insan haklarına duyarsız kaldığını savunarak, Türklerin Avrupa'ya gitmeleri sırasında yaşadıkları sıkıntılara da değindi.

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Say'ın paylaşımı şu şekilde;
"Dün, Almanya'da; Türkiye Cumhurbaşkanı'nın "Gelin Gazze'de barışı, ateşkesi beraber sağlayalım" çağrısına, Alman Devlet adamlarının verdiği "İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz" cevabını okurken, bir kaç gün önce gördüğüm bu rakamları hatırlatmak isterim. Bakın bilançoya. Sorularım var binlerce. Çocuklar, kadınlar, siviller ve halen kayıp olan binler. Yıkılmış bir şehir.

"Bu mu İsrail'in kendini savunması?
Bakın görseldeki rakamlara. Sormak istiyorum Almanlara, anlamak istiyorum. Bu mu 'İsrail'in kendini savunması?' Her gün devam? 'Savunmak' bu mu? Anlamak isterim; Bu Filistinli ölen çocuklar ne ifade ediyor sizin için? Yıllarca, Almanya'da yaşadım, çalıştım, bir sanatçı olarak kültürleri buluşturan köprüler kurmak için çok eser yaptım, Almanya'da öğrenim gördüm, çok şey öğrendim Alman kültüründen. Almanya'yı bu kadar kendiyle çelişkide bulan, bu kadar insan haklarına duyarsız bir noktaya varmış bir siyaset güderken bulan bir tek ben değilimdir herhalde?"

"ANTİSEMİTİST FİLAN DEĞİLİZ
Biz Türklere gelince, Erdoğan'a oy vermiş, ya da vermemiş, ikiye-üçe bölünmüş, kimi zaman haksızlığa uğramış, kimi yerde demokrasi mücadelesi vermiş insanlarız. İyisiyle, kötüsüyle ve elimizden geldiğince. Biz de 85 milyonluk bir halkız. İsrail'in şu politikasını eleştirmek, karşı çıkmak neredeyse 'antisemitizm' olmuş, çok gülünç bu. Hayır! Antisemitist filan değiliz! Bir katliama, bir soykırıma, bir savaş suçuna karşıyız, komşu ülkelerimizde. Ben İsrail'e çok konsere gitmiş biriyim. Neden düşmanlık güdeyim? Bir yaşamı beraber paylaşsınlar, barış içinde, huzur içinde yaşasınlar, şu dertler bitsin isteriz Filistinlilerle, bunun nesi düşmanlık? Şu rakamlara bir daha bakın!"

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