Erdoğan haklı! Fazıl Say arkadaşı ile arasında geçen diyaloğu anlattı: ABD ve Almanya ne diyorsa tersine bakacaksın

Katil İsrail Filistin'de soykırım suçu işlerken ABD ve Almanya başta olmak üzere Batı işgalcilere tam destek veriyor! Başkan Erdoğan katliamın karşısında ses yükseltere hem ABD'ye hem de Batı'ya sert eleştiriler getirdi. Dünyaya İsrail'in katliamına karşı çıkan çağrısı yapan Başkan Erdoğan "Bizim İsrail'e borcumuz yok. Bu Netanyahu gidicidir" diyerek İsrail'e de rest çekti. FAZIL SAY ARKADAŞIYLA DİYALOĞUNU PAYLAŞTI: ERDOĞAN HAKLI

Daha önce Erdoğan'ın Filistin meselesinde yaptığı açıklamalara destek veren Fazıl Say yakın bir arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Say, arkadaşının kendisine, Erdoğan, Vladimir Putin ve Viktor Orban gibi liderlerin ABD ve Almanya'ya karşı pek çok konuda haklı olduğunu söylediğini belirtti. Fazıl Say şunları yazdı:

"Dün konserden sonra Budapeşte'de restoranda çigan var. Hayattaki en yakın dostum Macardır, kulağıma eğildi; "Fazil!" Dedi.."Urban'ın, Erdoğan'ın , Putin'in haklı olduğu şeyler var, çok var, Abd ve Almanya ne diyorsa, önce tersine bakacaksın!"